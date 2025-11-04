https://ria.ru/20251104/trevoga-2052696057.html
В Воронеже объявили тревогу из-за угрозы удара беспилотника
В Воронеже объявили тревогу из-за угрозы удара беспилотника
Угроза непосредственного удара БПЛА объявлена в Воронеже, сообщил губернатор Александр Гусев в Telegram-канале. РИА Новости, 04.11.2025
В Воронеже объявили угрозу непосредственного удара БПЛА