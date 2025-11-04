Рейтинг@Mail.ru
Трамп призвал голосовать за кандидата в мэры Нью-Йорка Куомо
02:33 04.11.2025 (обновлено: 10:53 04.11.2025)
Трамп призвал голосовать за кандидата в мэры Нью-Йорка Куомо
Президент США Дональд Трамп, член Республиканской партии, в своей соцсети Truth Social впервые высказал поддержку одному из кандидатов на пост мэра Нью-Йорка,... РИА Новости, 04.11.2025
Трамп призвал голосовать за кандидата в мэры Нью-Йорка Куомо

ВАШИНГТОН, 4 ноя - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп, член Республиканской партии, в своей соцсети Truth Social впервые высказал поддержку одному из кандидатов на пост мэра Нью-Йорка, призвав голосовать за демократа Эндрю Куомо.
Куомо, являющийся членом Демократической партии, участвует в выборах как независимый кандидат.
"Нравится ли вам лично Эндрю Куомо или нет, у вас нет выбора. Вы должны голосовать за него и надеяться, что он проделает фантастическую работу. Он способен, Мамдани - нет", - написал Трамп.
Таким образом президент вновь высказался против самого популярного, согласно опросам, кандидата, 34-летнего демократического социалиста Зохрана Мамдани. В выборах участвует и кандидат от Республиканской партии Кертис Слива. Он считается аутсайдером гонки.
