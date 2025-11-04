Разбегин назвал сроки строительства тоннеля через Берингов пролив

МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. Сроки строительства тоннеля между Чукоткой и Аляской зависят от возможности сконцентрировать финансовые и трудовые ресурсы, рассказал в интервью РИА Новости автор проекта ученый Виктор Разбегин.
«
"Семь-восемь лет – это наиболее оптимистичная оценка, а 10-12 – более реалистичная, опирающаяся на практику, нашу и мировую", — сказал он.
Исследование возможных технических решений по строительству тоннеля идет с 1990-х годов, сообщил ранее Разбегин. Самая перспективная конструкция предполагает два транспортных и сопутствующий сервисный тоннели со сбойками между ними для обслуживания.
По словам ученого, из-за наличия в проливе двух островов потенциальный тоннель будет состоять из трех частей: одна маленькая между островами — 4,5 километра и две побольше, сопоставимые по длине с Евротоннелем. Общая протяженность может составить 98-112 километров.
Перспективы строительства тоннеля через Берингов пролив
О них заявил в середине октября глава РФПИ, спецпредставитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев. По его словам, с помощью современных технологий компании Boring Company тоннель можно построить менее чем за восемь лет, на это потребуется около восьми миллиардов долларов.
По подсчетам РИА Новости, этот тоннель был бы примерно в два раза длиннее такого же между Францией и Великобританией, протяженность которого составляет примерно 51 километр.
Как отмечала официальный представитель МИД Мария Захарова, такой проект невозможно реализовать без наличия политической воли и снятия антироссийских ограничений.