Разбегин назвал сроки строительства тоннеля через Берингов пролив
09:52 04.11.2025 (обновлено: 10:28 04.11.2025)
Разбегин назвал сроки строительства тоннеля через Берингов пролив
Разбегин назвал сроки строительства тоннеля через Берингов пролив - РИА Новости, 04.11.2025
Разбегин назвал сроки строительства тоннеля через Берингов пролив
Сроки строительства тоннеля между Чукоткой и Аляской зависят от возможности сконцентрировать финансовые и трудовые ресурсы, рассказал в интервью РИА Новости... РИА Новости, 04.11.2025
2025-11-04T09:52:00+03:00
2025-11-04T10:28:00+03:00
Разбегин назвал сроки строительства тоннеля через Берингов пролив

Разбегин: строительство тоннеля через Берингов пролив может занять до 15 лет

© РИА Новости / Владимир Астапкович
Мыс Дежнева в Чукотском автономном округе
Мыс Дежнева в Чукотском автономном округе - РИА Новости, 1920, 04.11.2025
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в медиабанк
Мыс Дежнева в Чукотском автономном округе. Архивное фото
МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. Сроки строительства тоннеля между Чукоткой и Аляской зависят от возможности сконцентрировать финансовые и трудовые ресурсы, рассказал в интервью РИА Новости автор проекта ученый Виктор Разбегин.
«
"Семь-восемь лет – это наиболее оптимистичная оценка, а 10-12 – более реалистичная, опирающаяся на практику, нашу и мировую", — сказал он.
Берингов пролив - РИА Новости, 1920, 22.10.2025
"Окупится быстро". Возможно ли строительство тоннеля между Россией и США
22 октября, 08:00
Исследование возможных технических решений по строительству тоннеля идет с 1990-х годов, сообщил ранее Разбегин. Самая перспективная конструкция предполагает два транспортных и сопутствующий сервисный тоннели со сбойками между ними для обслуживания.
По словам ученого, из-за наличия в проливе двух островов потенциальный тоннель будет состоять из трех частей: одна маленькая между островами — 4,5 километра и две побольше, сопоставимые по длине с Евротоннелем. Общая протяженность может составить 98-112 километров.

Перспективы строительства тоннеля через Берингов пролив

О них заявил в середине октября глава РФПИ, спецпредставитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев. По его словам, с помощью современных технологий компании Boring Company тоннель можно построить менее чем за восемь лет, на это потребуется около восьми миллиардов долларов.
По подсчетам РИА Новости, этот тоннель был бы примерно в два раза длиннее такого же между Францией и Великобританией, протяженность которого составляет примерно 51 километр.
Как отмечала официальный представитель МИД Мария Захарова, такой проект невозможно реализовать без наличия политической воли и снятия антироссийских ограничений.
Государственные флаги России и США - РИА Новости, 1920, 02.11.2025
Проект тоннеля между Россией и США обновили к встрече Путина и Трампа
2 ноября, 10:17
 
Заголовок открываемого материала