МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. Сроки строительства тоннеля между Чукоткой и Аляской зависят от возможности сконцентрировать финансовые и трудовые ресурсы, рассказал в интервью РИА Новости автор проекта ученый Виктор Разбегин.

« "Семь-восемь лет – это наиболее оптимистичная оценка, а 10-12 – более реалистичная, опирающаяся на практику, нашу и мировую", — сказал он.

Исследование возможных технических решений по строительству тоннеля идет с 1990-х годов, сообщил ранее Разбегин. Самая перспективная конструкция предполагает два транспортных и сопутствующий сервисный тоннели со сбойками между ними для обслуживания.

По словам ученого, из-за наличия в проливе двух островов потенциальный тоннель будет состоять из трех частей: одна маленькая между островами — 4,5 километра и две побольше, сопоставимые по длине с Евротоннелем. Общая протяженность может составить 98-112 километров.

Перспективы строительства тоннеля через Берингов пролив

РФПИ , спецпредставитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Boring Company тоннель можно построить менее чем за восемь лет, на это потребуется около восьми миллиардов долларов. О них заявил в середине октября глава, спецпредставитель президента по инвестиционно-экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев . По его словам, с помощью современных технологий компаниитоннель можно построить менее чем за восемь лет, на это потребуется около восьми миллиардов долларов.

По подсчетам РИА Новости, этот тоннель был бы примерно в два раза длиннее такого же между Францией Великобританией , протяженность которого составляет примерно 51 километр.