Андреева и Шнайдер лишились шансов выйти в полуфинал итогового турнира WTA

МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Россиянки Мирра Андреева и Диана Шнайдер в паре потерпели второе поражение на групповом этапе итогового турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Эр-Рияде (Саудовская Аравия), призовой фонд которого составляет 15,5 миллиона долларов.