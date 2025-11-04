https://ria.ru/20251104/tennis-2052856876.html
Андреева и Шнайдер лишились шансов выйти в полуфинал итогового турнира WTA
Россиянки Мирра Андреева и Диана Шнайдер в паре потерпели второе поражение на групповом этапе итогового турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Эр-Рияде... РИА Новости Спорт, 05.11.2025
2025-11-04T23:24:00+03:00
2025-11-04T23:24:00+03:00
2025-11-05T01:51:00+03:00
теннис
спорт
диана шнайдер
мирра андреева
женская теннисная ассоциация (wta)
Андреева и Шнайдер в паре потеряли шансы выйти в полуфинал итогового турнира WTA