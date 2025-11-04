https://ria.ru/20251104/tennis-2052818717.html
Гауфф одержала победу над Паолини на итоговом турнире WTA
Американка Кори Гауфф переиграла итальянку Жасмин Паолини в матче группового этапа итогового турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Эр-Рияде (Саудовская... РИА Новости Спорт, 04.11.2025
2025-11-04T18:35:00+03:00
2025-11-04T19:15:00+03:00
Третья ракетка мира Гауфф одержала победу над Паолини на итоговом турнире WTA