Гауфф одержала победу над Паолини на итоговом турнире WTA
Теннис
 
18:35 04.11.2025 (обновлено: 19:15 04.11.2025)
Гауфф одержала победу над Паолини на итоговом турнире WTA
Гауфф одержала победу над Паолини на итоговом турнире WTA
Американка Кори Гауфф переиграла итальянку Жасмин Паолини в матче группового этапа итогового турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Эр-Рияде (Саудовская... РИА Новости Спорт, 04.11.2025
спорт, кори гауфф, жасмин паолини, женская теннисная ассоциация (wta)
Теннис, Спорт, Кори Гауфф, Жасмин Паолини, Женская теннисная ассоциация (WTA)
Гауфф одержала победу над Паолини на итоговом турнире WTA

Третья ракетка мира Гауфф одержала победу над Паолини на итоговом турнире WTA

Американская теннисистка Кори (Коко) Гауфф
Американская теннисистка Кори (Коко) Гауфф
Американская теннисистка Кори (Коко) Гауфф. Архивное фото
МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Американка Кори Гауфф переиграла итальянку Жасмин Паолини в матче группового этапа итогового турнира Женской теннисной ассоциации (WTA) в Эр-Рияде (Саудовская Аравия), призовой фонд которого составляет 15,5 миллиона долларов.
Встреча группы Штеффи Граф завершилась со счетом 6:3, 6:2 в пользу третьей ракетки мира. Паолини занимает восьмое место в рейтинге WTA. Спортсменки провели на корте 1 час 18 минут.
Женская теннисная ассоциация (WTA)
WTA Finals, Stefanie Graf Group
04 ноября 2025 • начало в 17:15
Завершен
Кори Гауфф
2 : 06:36:2
Жасмин Паолини
Календарь Турнирная таблица История встреч
Гауфф одержала первую победу на итоговом турнире, ранее она уступила соотечественнице Джессике Пегуле (5). Паолини потерпела второе поражение подряд, в первом матче она проиграла белоруске Арине Соболенко (1).
Итоговый турнир WTA с участием восьми теннисисток проходит с 1 по 8 ноября.
Соболенко и Кирьос проведут "Битву полов"
4 ноября, 09:50
 
