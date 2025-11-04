Рейтинг@Mail.ru
15:17 04.11.2025
На Филиппинах 26 человек погибли из-за тайфуна
Двадцать шесть человек погибли в результате тайфуна "Калмаэги", обрушившегося на центральную часть Филиппин, сообщил во вторник официальный представитель... РИА Новости, 04.11.2025
в мире
филиппины
https://ria.ru/20251102/yamayka-2052483796.html
филиппины
2025
Новости
в мире, филиппины
В мире, Филиппины
На Филиппинах из-за тайфуна «Калмаэги» погибли 26 человек

Последствия тайфуна "Калмаэги" на Филиппинах
Последствия тайфуна Калмаэги на Филиппинах
© AP Photo / Jacqueline Hernandez
Последствия тайфуна "Калмаэги" на Филиппинах
МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Двадцать шесть человек погибли в результате тайфуна "Калмаэги", обрушившегося на центральную часть Филиппин, сообщил во вторник официальный представитель управления гражданской обороны республики Джуни Кастильо.
"Число погибших в результате тайфуна "Тино" (международное имя "Калмаэги" - ред.) возросло до 26 человек", - пишет газета Inquirer со ссылкой на представителя ведомства.
По его словам, большинство жертв - 22 человека - были обнаружены в регионе Центральные Висайи. Все случаи гибели проходят процедуру подтверждения.
Как отметил Кастильо, в результате стихии были эвакуированы около 387 тысяч человек.
Ураган Мелисса на Ямайке - РИА Новости, 1920, 02.11.2025
Число погибших из-за урагана "Мелисса" на Ямайке увеличилось до 28
2 ноября, 10:39
 
