На Филиппинах 26 человек погибли из-за тайфуна

МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Двадцать шесть человек погибли в результате тайфуна "Калмаэги", обрушившегося на центральную часть Филиппин, сообщил во вторник официальный представитель управления гражданской обороны республики Джуни Кастильо.

"Число погибших в результате тайфуна "Тино" (международное имя "Калмаэги" - ред.) возросло до 26 человек", - пишет газета Inquirer со ссылкой на представителя ведомства.

По его словам, большинство жертв - 22 человека - были обнаружены в регионе Центральные Висайи. Все случаи гибели проходят процедуру подтверждения.