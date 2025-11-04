https://ria.ru/20251104/tayfun-2052783587.html
На Филиппинах 26 человек погибли из-за тайфуна
2025-11-04T15:17:00+03:00
в мире
филиппины
филиппины
МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Двадцать шесть человек погибли в результате тайфуна "Калмаэги", обрушившегося на центральную часть Филиппин, сообщил во вторник официальный представитель управления гражданской обороны республики Джуни Кастильо.
"Число погибших в результате тайфуна "Тино" (международное имя "Калмаэги" - ред.) возросло до 26 человек", - пишет газета Inquirer
со ссылкой на представителя ведомства.
По его словам, большинство жертв - 22 человека - были обнаружены в регионе Центральные Висайи. Все случаи гибели проходят процедуру подтверждения.
Как отметил Кастильо, в результате стихии были эвакуированы около 387 тысяч человек.