Татарстан подписал меморандум с AAOIFI
Республика Татарстан
Республика Татарстан
 
10:50 04.11.2025
Татарстан подписал меморандум с AAOIFI
Татарстан подписал меморандум с AAOIFI - РИА Новости, 04.11.2025
Татарстан подписал меморандум с AAOIFI
Правительство Татарстана и AAOIFI (Организация бухгалтерского учета и аудита исламских финансовых учреждений) в Бахрейне подписали меморандум по развитию... РИА Новости, 04.11.2025
республика татарстан
бахрейн
россия
рустам минниханов
казань
снг
бахрейн
россия
казань
Татарстан подписал меморандум с AAOIFI

Татарстан подписал меморандум с AAOIFI по развитию исламского финансирования

Вид на Кремлевскую набережную в Казани и центр города
Вид на Кремлевскую набережную в Казани и центр города - РИА Новости, 1920, 04.11.2025
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
Перейти в медиабанк
Вид на Кремлевскую набережную в Казани и центр города. Архивное фото
КАЗАНЬ, 4 ноя – РИА Новости. Правительство Татарстана и AAOIFI (Организация бухгалтерского учета и аудита исламских финансовых учреждений) в Бахрейне подписали меморандум по развитию сотрудничества в области исламского финансирования, сообщает министерство экономики Татарстана.
Меморандум о взаимопонимании подписали заместитель премьер-министра Татарстана - министр экономики Мидхат Шагиахметов и председатель попечительского совета AAOIFI шейх Ибрагим бин Халифа аль Халифа. Делегация Татарстана под руководством Шагиахметова по поручению главы республики Рустама Минниханова приняла участие в 20-й ежегодной конференции по исламскому банкингу и финансам в Бахрейне.
Вице-премьер Татарстана возглавил набсовет объединения кластеров России
23 октября, 19:05
Вице-премьер Татарстана возглавил набсовет объединения кластеров России
23 октября, 19:05
"Меморандум определяет рамки будущего сотрудничества, направленного на укрепление взаимовыгодных связей и обмен опытом между сторонами. Документ отражает общее стремление к развитию исламских финансов в России и странах СНГ, а также содействию интеграции международных стандартов в национальные финансовые системы", - говорится в сообщении.
Согласно документу, стороны договорились в частности о развитии и укреплении взаимовыгодных связей в областях, представляющих взаимный интерес, стимулировании контактов между финансовыми и образовательными организациями, рассмотрении возможностей создания на территориях государств сторон представительств или организаций, осуществляющих деятельность в сферах, представляющих взаимный интерес. Также стороны обозначили готовность проводить консультации, семинары и конференции, направленные на развитие исламского финансирования и обмен лучшими практиками.
Подписание меморандума, как отмечается, создает прочную основу для практического взаимодействия и обмена опытом с ведущими исламскими финансовыми институтами. Стороны будут содействовать развитию международных связей в сфере исламского банкинга, финансового образования и стандартизации инструментов.
Стороны также обсудили создание представительства AAOIFI в Казани. Центр станет экспертной и методологической площадкой по вопросам партнерского финансирования, подготовки кадров и адаптации международных стандартов исламского банкинга.
"Участие Татарстана в ежегодной конференции AAOIFI становится доброй традицией и важной площадкой для укрепления партнерских отношений. Нашу страну и исламский мир связывают доверительные связи, в том числе в рамках группы стратегического видения "Россия - исламский мир", которую возглавляет раис Республики Татарстан Рустам Минниханов", - сказал Шагиахметов, подчеркнув важность развития взаимодействия между российским финансовым рынком и глобальной системой исламских финансов.
Казанский метрополитен - РИА Новости, 1920, 31.10.2025
Проходка первого участка второй линии метрополитена завершается в Казани
31 октября, 11:24
 
Республика Татарстан, Бахрейн, Россия, Рустам Минниханов, Казань, СНГ
 
 
