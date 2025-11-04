Татарстан подписал меморандум с AAOIFI

Вид на Кремлевскую набережную в Казани и центр города. Архивное фото

КАЗАНЬ, 4 ноя – РИА Новости. Правительство Татарстана и AAOIFI (Организация бухгалтерского учета и аудита исламских финансовых учреждений) в Бахрейне подписали меморандум по развитию сотрудничества в области исламского финансирования, сообщает министерство экономики Татарстана.

Меморандум о взаимопонимании подписали заместитель премьер-министра Татарстана - министр экономики Мидхат Шагиахметов и председатель попечительского совета AAOIFI шейх Ибрагим бин Халифа аль Халифа. Делегация Татарстана под руководством Шагиахметова по поручению главы республики Рустама Минниханова приняла участие в 20-й ежегодной конференции по исламскому банкингу и финансам в Бахрейне.

"Меморандум определяет рамки будущего сотрудничества, направленного на укрепление взаимовыгодных связей и обмен опытом между сторонами. Документ отражает общее стремление к развитию исламских финансов в России и странах СНГ, а также содействию интеграции международных стандартов в национальные финансовые системы", - говорится в сообщении.

Согласно документу, стороны договорились в частности о развитии и укреплении взаимовыгодных связей в областях, представляющих взаимный интерес, стимулировании контактов между финансовыми и образовательными организациями, рассмотрении возможностей создания на территориях государств сторон представительств или организаций, осуществляющих деятельность в сферах, представляющих взаимный интерес. Также стороны обозначили готовность проводить консультации, семинары и конференции, направленные на развитие исламского финансирования и обмен лучшими практиками.

Подписание меморандума, как отмечается, создает прочную основу для практического взаимодействия и обмена опытом с ведущими исламскими финансовыми институтами. Стороны будут содействовать развитию международных связей в сфере исламского банкинга, финансового образования и стандартизации инструментов.

Стороны также обсудили создание представительства AAOIFI в Казани. Центр станет экспертной и методологической площадкой по вопросам партнерского финансирования, подготовки кадров и адаптации международных стандартов исламского банкинга.