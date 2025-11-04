У посольства в Танзании нет информации о пострадавших россиянах

МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Обстановка в Танзании после президентских и парламентских выборов стабилизируется, информации о пострадавших в ходе протестов в стране россиянах не поступало, сообщили РИА Новости в российском посольстве в Танзании.

"В посольство информации о пострадавших российских гражданах не поступало. На сегодняшний день наблюдается восстановление нормальной жизни. Обстановка стабилизирована благодаря усилиям местных властей, ожидаем полной нормализации ситуации в скорейшем времени", - сказали агентству в диппредставительстве.

Там добавили, что посольство рекомендует следить за обстановкой и следовать рекомендациям местных властей. Как отметили в диппредставительстве, около российского посольства обстановка спокойная.

Утром в субботу СМИ Танзании сообщили, что действующий президент Самия Сулуху Хассан добилась переизбрания, выиграв прошедшие 29 октября выборы с 97,66% голосов. Ранее в стране прошли массовые акции протеста оппозиции, которые переросли в столкновения с силами правопорядка, есть жертвы.