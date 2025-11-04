https://ria.ru/20251104/tanzaniya-2052791607.html
У посольства в Танзании нет информации о пострадавших россиянах
У посольства в Танзании нет информации о пострадавших россиянах - РИА Новости, 04.11.2025
У посольства в Танзании нет информации о пострадавших россиянах
Обстановка в Танзании после президентских и парламентских выборов стабилизируется, информации о пострадавших в ходе протестов в стране россиянах не поступало,... РИА Новости, 04.11.2025
2025-11-04T15:59:00+03:00
2025-11-04T15:59:00+03:00
2025-11-04T15:59:00+03:00
в мире
танзания
занзибар
россия
ассоциация туроператоров россии (атор)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/04/2052791115_0:353:665:727_1920x0_80_0_0_6a97c875de0b0740251768d35b9e75ef.jpg
https://ria.ru/20250730/rosatom-2032419132.html
https://ria.ru/20250620/tanzanija-2024332399.html
танзания
занзибар
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/04/2052791115_0:291:665:789_1920x0_80_0_0_b96c42bfe5ac96b5e7a1c91dffc48121.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, танзания, занзибар, россия, ассоциация туроператоров россии (атор)
В мире, Танзания, Занзибар, Россия, Ассоциация туроператоров России (АТОР)
У посольства в Танзании нет информации о пострадавших россиянах
У посольства в Танзании нет информации о пострадавших в ходе протестов россиянах
МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Обстановка в Танзании после президентских и парламентских выборов стабилизируется, информации о пострадавших в ходе протестов в стране россиянах не поступало, сообщили РИА Новости в российском посольстве в Танзании.
"В посольство информации о пострадавших российских гражданах не поступало. На сегодняшний день наблюдается восстановление нормальной жизни. Обстановка стабилизирована благодаря усилиям местных властей, ожидаем полной нормализации ситуации в скорейшем времени", - сказали агентству в диппредставительстве.
Там добавили, что посольство рекомендует следить за обстановкой и следовать рекомендациям местных властей. Как отметили в диппредставительстве, около российского посольства обстановка спокойная.
Утром в субботу СМИ Танзании
сообщили, что действующий президент Самия Сулуху Хассан добилась переизбрания, выиграв прошедшие 29 октября выборы с 97,66% голосов. Ранее в стране прошли массовые акции протеста оппозиции, которые переросли в столкновения с силами правопорядка, есть жертвы.
Как сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР)
, российские туроператоры не получали от туристов в Танзании жалоб в связи с беспорядками в стране, большая часть отдыхающих находится на Занзибаре
, где обстановка спокойная. Всего на данный момент в Танзании может находиться около 500 туристов из России
.