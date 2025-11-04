Рейтинг@Mail.ru
У посольства в Танзании нет информации о пострадавших россиянах
15:59 04.11.2025
https://ria.ru/20251104/tanzaniya-2052791607.html
У посольства в Танзании нет информации о пострадавших россиянах
в мире, танзания, занзибар, россия, ассоциация туроператоров россии (атор)
Протесты в Танзании
Протесты в Танзании - РИА Новости, 1920, 04.11.2025
© Кадр видео из соцсетей
Протесты в Танзании
МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Обстановка в Танзании после президентских и парламентских выборов стабилизируется, информации о пострадавших в ходе протестов в стране россиянах не поступало, сообщили РИА Новости в российском посольстве в Танзании.
"В посольство информации о пострадавших российских гражданах не поступало. На сегодняшний день наблюдается восстановление нормальной жизни. Обстановка стабилизирована благодаря усилиям местных властей, ожидаем полной нормализации ситуации в скорейшем времени", - сказали агентству в диппредставительстве.
Росатом - РИА Новости, 1920, 30.07.2025
"Росатом" запустил пилотную установку по переработке урана в Танзании
30 июля, 17:03
Там добавили, что посольство рекомендует следить за обстановкой и следовать рекомендациям местных властей. Как отметили в диппредставительстве, около российского посольства обстановка спокойная.
Утром в субботу СМИ Танзании сообщили, что действующий президент Самия Сулуху Хассан добилась переизбрания, выиграв прошедшие 29 октября выборы с 97,66% голосов. Ранее в стране прошли массовые акции протеста оппозиции, которые переросли в столкновения с силами правопорядка, есть жертвы.
Как сообщила Ассоциация туроператоров России (АТОР), российские туроператоры не получали от туристов в Танзании жалоб в связи с беспорядками в стране, большая часть отдыхающих находится на Занзибаре, где обстановка спокойная. Всего на данный момент в Танзании может находиться около 500 туристов из России.
Прохожий возле здания посольства Танзании в Москве - РИА Новости, 1920, 20.06.2025
Танзания выразила интерес в сотрудничестве с Россией в сфере энергетики
20 июня, 17:47
 
В миреТанзанияЗанзибарРоссияАссоциация туроператоров России (АТОР)
 
 
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Главный редактор: Гаврилова А.В.
