Прототип танка "Алеша" выставили в Якутске на III антифашистском форуме

ЯКУТСК, 4 окт – РИА Новости. Прототип легендарного танка "Алеша" выставили на территории музейного комплекса "Россия — моя история" в городе Якутске, где стартовал III антифашистский форум, передает корреспондент РИА Новости.

Якутия в 2023 году провела первый в стране антифашистский форум. Правительство республики при содействии Восточного военного округа организует масштабное событие для сплочения жителей региона вокруг идеи борьбы с идеологией фашизма.

Мероприятия третьего антифашистского форума "Народ и армия едины" стартовали в Якутии в День народного единства.

В музейном комплексе "Россия — моя история" открылись выставки экспонатов из фондов Военно-исторического музея, посвященные подвигам и антифашизму, также начала работу постоянная выставка трофейной техники НАТО. Экспозицию открыли в присутствии якутских Героев России Александра Колесова, Филиппа Евсеева, Николая Евдокимова, Родимира Максимова, а также представителей командования Восточного военного округа и 28 бойцов спецоперации группировки войск "Восток" Вооруженных Сил России.

На площадке Исторического парка якутянам представили пять подбитых на Южно-Донецком направлении бронемашин: бронетранспортер M113 и боевую машину пехоты M2 "Брэдли" производства США, французский бронетранспортер VAB, а также боевые машины финского и украинского производства.

Напротив вражеской бронетехники, захваченной якутскими бойцами на СВО, выставлен российский танк Т-72 с надписью "Алеша" на стволе.

"Танк Т-72, которого назвали Алешей в честь подвига якутян на Донецком направлении, не зря на выставке противопоставлен трофейной технике НАТО… Наш российский танк символично отражает подвиг знаменитого танка и противостоит этой армаде", - сказал журналистам председатель правительства республики Кирилл Бычков.

Ранее президент России Владимир Путин наградил наиболее отличившихся военнослужащих 127-й мотострелковой дивизии пятой общевойсковой армии. Золотых звезд Героя России удостоены двое якутян. Наводчик-оператор танка "Алеша" Алексей Неустроев родом из Усть-Алданского района. Его боевой товарищ, механик-водитель Филипп Евсеев — уроженец Сунтарского района Якутии.