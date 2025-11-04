Рейтинг@Mail.ru
Прототип танка "Алеша" выставили в Якутске на III антифашистском форуме
Республика Саха (Якутия)
 
12:15 04.11.2025
Прототип танка "Алеша" выставили в Якутске на III антифашистском форуме
Прототип танка "Алеша" выставили в Якутске на III антифашистском форуме
Прототип легендарного танка "Алеша" выставили на территории музейного комплекса "Россия — моя история" в городе Якутске, где стартовал III антифашистский форум, РИА Новости, 04.11.2025
россия, якутск, сша, александр колесов, владимир путин, нато, т-72 "урал"
Республика Саха (Якутия), Россия, Якутск, США, Александр Колесов, Владимир Путин, НАТО, Т-72 "Урал"
Прототип танка "Алеша" с СВО выставили в Якутске на III антифашистском форуме

© РИА Новости / Алексей Майшев
Военнослужащие ВС РФ в зоне проведения СВО
Военнослужащие ВС РФ в зоне проведения СВО - РИА Новости, 1920, 04.11.2025
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в медиабанк
Военнослужащие ВС РФ в зоне проведения СВО. Архивное фото
ЯКУТСК, 4 окт – РИА Новости. Прототип легендарного танка "Алеша" выставили на территории музейного комплекса "Россия — моя история" в городе Якутске, где стартовал III антифашистский форум, передает корреспондент РИА Новости.
Якутия в 2023 году провела первый в стране антифашистский форум. Правительство республики при содействии Восточного военного округа организует масштабное событие для сплочения жителей региона вокруг идеи борьбы с идеологией фашизма.
Около 500 парламентариев соберутся в декабре на III Съезд депутатов Якутии
29 октября, 10:21
Около 500 парламентариев соберутся в декабре на III Съезд депутатов Якутии
29 октября, 10:21
Мероприятия третьего антифашистского форума "Народ и армия едины" стартовали в Якутии в День народного единства.
В музейном комплексе "Россия — моя история" открылись выставки экспонатов из фондов Военно-исторического музея, посвященные подвигам и антифашизму, также начала работу постоянная выставка трофейной техники НАТО. Экспозицию открыли в присутствии якутских Героев России Александра Колесова, Филиппа Евсеева, Николая Евдокимова, Родимира Максимова, а также представителей командования Восточного военного округа и 28 бойцов спецоперации группировки войск "Восток" Вооруженных Сил России.
На площадке Исторического парка якутянам представили пять подбитых на Южно-Донецком направлении бронемашин: бронетранспортер M113 и боевую машину пехоты M2 "Брэдли" производства США, французский бронетранспортер VAB, а также боевые машины финского и украинского производства.
Напротив вражеской бронетехники, захваченной якутскими бойцами на СВО, выставлен российский танк Т-72 с надписью "Алеша" на стволе.
"Танк Т-72, которого назвали Алешей в честь подвига якутян на Донецком направлении, не зря на выставке противопоставлен трофейной технике НАТО… Наш российский танк символично отражает подвиг знаменитого танка и противостоит этой армаде", - сказал журналистам председатель правительства республики Кирилл Бычков.
Ранее президент России Владимир Путин наградил наиболее отличившихся военнослужащих 127-й мотострелковой дивизии пятой общевойсковой армии. Золотых звезд Героя России удостоены двое якутян. Наводчик-оператор танка "Алеша" Алексей Неустроев родом из Усть-Алданского района. Его боевой товарищ, механик-водитель Филипп Евсеев — уроженец Сунтарского района Якутии.
Экипаж танка "Алеша", остановивший украинскую бронегруппу на Запорожском направлении, уничтожил в бою восемь единиц бронетехники противника.
Еремеев обсудит в поездке законопроект о местном самоуправлении
30 октября, 13:34
Еремеев обсудит в поездке законопроект о местном самоуправлении
30 октября, 13:34
 
Республика Саха (Якутия), Россия, Якутск, США, Александр Колесов, Владимир Путин, НАТО, Т-72 "Урал"
 
 
