Компенсация не является приоритетом для семьи Свечникова, заявил адвокат
17:24 04.11.2025 (обновлено: 19:27 04.11.2025)
Компенсация не является приоритетом для семьи Свечникова, заявил адвокат
Компенсация не является приоритетом для семьи Свечникова, заявил адвокат - РИА Новости Спорт, 04.11.2025
Компенсация не является приоритетом для семьи Свечникова, заявил адвокат
Получение денежной компенсации не является приоритетом для родственников пропавшего в Босфорском проливе российского пловца Николая Свечникова, заявил РИА... РИА Новости Спорт, 04.11.2025
вокруг спорта
плавание
вокруг спорта, плавание
Вокруг спорта, Плавание
Компенсация не является приоритетом для семьи Свечникова, заявил адвокат

Адвокат Чакмак: компенсация не является приоритетом для семьи Свечникова

Николай Свечников
Николай Свечников
Николай Свечников
Николай Свечников. Архивное фото
СТАМБУЛ, 4 ноя – РИА Новости. Получение денежной компенсации не является приоритетом для родственников пропавшего в Босфорском проливе российского пловца Николая Свечникова, заявил РИА Новости адвокат семьи спортсмена Альперен Чакмак.
"С самого начала мы считали, что в случае установления виновных необходима и выплата компенсации, в частности, организаторами заплыва. Но мы никогда не поднимали этот вопрос, потому что для нас всегда было приоритетом найти Николая, это для нас ценнее, чем все деньги мира. Поэтому мы как юристы и семья Николая приложили все силы для этого", - пояснил Чакмак.
По его словам, задача на данный момент – убедить соответствующие турецкие службы действовать более эффективно при поисках следов спортсмена. На данный момент, подчеркнул Чакмак, вопрос получения компенсации отложен.
Жандармерия продолжает искать следы пропавшего в Босфорском проливе Свечникова, активные поиски спортсмена в Босфоре прекращены, сообщили РИА Новости 31 октября в генеральном консульстве РФ в Стамбуле.
Мать Свечникова ранее объявила, что готова вручить награду в размере 500 тысяч лир (около 955 тысяч рублей) тому, кто предоставит новую информацию о судьбе сына.
Семья пловца подала в прокуратуру Стамбула жалобу на организаторов заплыва с требованием возбудить уголовное дело, сообщил ранее РИА Новости Чакмак. Мать и брат пловца на прошлой неделе посетили Стамбул и провели ряд встреч, чтобы выяснить, на каком этапе сейчас поисковая операция.
Российский пловец, 29-летний кандидат в мастера спорта Свечников участвовал 24 августа в межконтинентальном заплыве в Босфорском проливе в Стамбуле, но не финишировал. Пропажу пловца заметили лишь спустя несколько часов.
Организаторы заплыва в Стамбуле заявляли, что глубоко опечалены инцидентом, они утверждают, что мероприятие прошло при высоких мерах безопасности. Исчезновение пловца во время заплыва в Босфоре кажется нелогичным и ненормальным с учетом опыта профессионала, такое мнение выразил ранее в беседе с РИА Новости глава организационного комитета заплыва Левент Караташ.
