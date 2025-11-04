Компенсация не является приоритетом для семьи Свечникова, заявил адвокат

СТАМБУЛ, 4 ноя – РИА Новости. Получение денежной компенсации не является приоритетом для родственников пропавшего в Босфорском проливе российского пловца Николая Свечникова, заявил РИА Новости адвокат семьи спортсмена Альперен Чакмак.
"С самого начала мы считали, что в случае установления виновных необходима и выплата компенсации, в частности, организаторами заплыва. Но мы никогда не поднимали этот вопрос, потому что для нас всегда было приоритетом найти Николая, это для нас ценнее, чем все деньги мира. Поэтому мы как юристы и семья Николая приложили все силы для этого", - пояснил Чакмак.
По его словам, задача на данный момент – убедить соответствующие турецкие службы действовать более эффективно при поисках следов спортсмена. На данный момент, подчеркнул Чакмак, вопрос получения компенсации отложен.
Мать Свечникова ранее объявила, что готова вручить награду в размере 500 тысяч лир (около 955 тысяч рублей) тому, кто предоставит новую информацию о судьбе сына.
Семья пловца подала в прокуратуру Стамбула жалобу на организаторов заплыва с требованием возбудить уголовное дело, сообщил ранее РИА Новости Чакмак. Мать и брат пловца на прошлой неделе посетили Стамбул и провели ряд встреч, чтобы выяснить, на каком этапе сейчас поисковая операция.
Российский пловец, 29-летний кандидат в мастера спорта Свечников участвовал 24 августа в межконтинентальном заплыве в Босфорском проливе в Стамбуле, но не финишировал. Пропажу пловца заметили лишь спустя несколько часов.
Организаторы заплыва в Стамбуле заявляли, что глубоко опечалены инцидентом, они утверждают, что мероприятие прошло при высоких мерах безопасности. Исчезновение пловца во время заплыва в Босфоре кажется нелогичным и ненормальным с учетом опыта профессионала, такое мнение выразил ранее в беседе с РИА Новости глава организационного комитета заплыва Левент Караташ.