https://ria.ru/20251104/svechnikov-2052765667.html
Семья пловца Свечникова просит присылать видео и фото заплыва в Босфоре
Семья пловца Свечникова просит присылать видео и фото заплыва в Босфоре - РИА Новости Спорт, 04.11.2025
Семья пловца Свечникова просит присылать видео и фото заплыва в Босфоре
Семья пропавшего в Босфорском проливе российского пловца Николая Свечникова просит всех, кто снимал видео или фото заплыва, поделиться ими, это поможет в... РИА Новости Спорт, 04.11.2025
2025-11-04T13:55:00+03:00
2025-11-04T13:55:00+03:00
2025-11-04T13:55:00+03:00
стамбул
босфор
николай свечников
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/19/2037443790_0:251:1288:976_1920x0_80_0_0_396134bf1777ff131a087219bbccd803.jpg
https://ria.ru/20251103/rodstvenniki-2052577744.html
стамбул
босфор
россия
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/19/2037443790_0:211:1288:1177_1920x0_80_0_0_f9a29a84b9742207de3cedeaa55f4bae.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
стамбул, босфор, николай свечников, россия
Стамбул, Босфор, Николай Свечников, Россия
Семья пловца Свечникова просит присылать видео и фото заплыва в Босфоре
Семья пропавшего Свечникова просит присылать видео и фото заплыва в Босфоре
СТАМБУЛ, 4 ноя – РИА Новости. Семья пропавшего в Босфорском проливе российского пловца Николая Свечникова просит всех, кто снимал видео или фото заплыва, поделиться ими, это поможет в поисках спортсмена, сообщила РИА Новости родственница Алена Караман.
«
"Семья просит тех, у кого есть любительские съемки заплыва, поделиться ими. Там было очень много зрителей. Супруга и мать Николая затем посмотрят видео и смогут увидеть Николая, или те детали, которые не замечают другие люди – может быть, он что-то говорил на камеру", - сообщила Караман.
Жандармерия продолжает искать следы пропавшего в Босфорском проливе Свечникова
, активные поиски спортсмена в Босфоре
прекращены, сообщили РИА Новости 31 октября в генеральном консульстве РФ
в Стамбуле
.
Мать Свечникова ранее объявила, что готова вручить награду в размере 500 тысяч лир (около 955 тысяч рублей) тому, кто предоставит новую информацию о судьбе сына.
Семья пловца подала в прокуратуру Стамбула жалобу на организаторов заплыва с требованием возбудить уголовное дело, сообщил ранее РИА Новости адвокат семьи Альперен Чакмак. Мать и брат пловца на прошлой неделе посетили Стамбул и провели ряд встреч, чтобы выяснить, на каком этапе сейчас поисковая операция.
Российский пловец, 29-летний кандидат в мастера спорта Свечников участвовал 24 августа в межконтинентальном заплыве в Босфорском проливе в Стамбуле, но не финишировал. Пропажу пловца заметили лишь спустя несколько часов.
Организаторы заплыва в Стамбуле заявляли, что глубоко опечалены инцидентом, они утверждают, что мероприятие прошло при высоких мерах безопасности. Исчезновение пловца во время заплыва в Босфоре кажется нелогичным и ненормальным с учетом опыта профессионала, такое мнение выразил ранее в беседе с РИА Новости глава организационного комитета заплыва Левент Караташ.