Семья пловца Свечникова просит присылать видео и фото заплыва в Босфоре

СТАМБУЛ, 4 ноя – РИА Новости. Семья пропавшего в Босфорском проливе российского пловца Николая Свечникова просит всех, кто снимал видео или фото заплыва, поделиться ими, это поможет в поисках спортсмена, сообщила РИА Новости родственница Алена Караман.

« "Семья просит тех, у кого есть любительские съемки заплыва, поделиться ими. Там было очень много зрителей. Супруга и мать Николая затем посмотрят видео и смогут увидеть Николая, или те детали, которые не замечают другие люди – может быть, он что-то говорил на камеру", - сообщила Караман.

Стамбуле. Жандармерия продолжает искать следы пропавшего в Босфорском проливе Свечникова , активные поиски спортсмена в Босфоре прекращены, сообщили РИА Новости 31 октября в генеральном консульстве РФ

Мать Свечникова ранее объявила, что готова вручить награду в размере 500 тысяч лир (около 955 тысяч рублей) тому, кто предоставит новую информацию о судьбе сына.

Семья пловца подала в прокуратуру Стамбула жалобу на организаторов заплыва с требованием возбудить уголовное дело, сообщил ранее РИА Новости адвокат семьи Альперен Чакмак. Мать и брат пловца на прошлой неделе посетили Стамбул и провели ряд встреч, чтобы выяснить, на каком этапе сейчас поисковая операция.

Российский пловец, 29-летний кандидат в мастера спорта Свечников участвовал 24 августа в межконтинентальном заплыве в Босфорском проливе в Стамбуле, но не финишировал. Пропажу пловца заметили лишь спустя несколько часов.