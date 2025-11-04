Рейтинг@Mail.ru
Семья пловца Свечникова просит присылать видео и фото заплыва в Босфоре - РИА Новости Спорт, 04.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
13:55 04.11.2025
https://ria.ru/20251104/svechnikov-2052765667.html
Семья пловца Свечникова просит присылать видео и фото заплыва в Босфоре
Семья пловца Свечникова просит присылать видео и фото заплыва в Босфоре - РИА Новости Спорт, 04.11.2025
Семья пловца Свечникова просит присылать видео и фото заплыва в Босфоре
Семья пропавшего в Босфорском проливе российского пловца Николая Свечникова просит всех, кто снимал видео или фото заплыва, поделиться ими, это поможет в... РИА Новости Спорт, 04.11.2025
2025-11-04T13:55:00+03:00
2025-11-04T13:55:00+03:00
стамбул
босфор
николай свечников
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/19/2037443790_0:251:1288:976_1920x0_80_0_0_396134bf1777ff131a087219bbccd803.jpg
https://ria.ru/20251103/rodstvenniki-2052577744.html
стамбул
босфор
россия
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2025
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/19/2037443790_0:211:1288:1177_1920x0_80_0_0_f9a29a84b9742207de3cedeaa55f4bae.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
стамбул, босфор, николай свечников, россия
Стамбул, Босфор, Николай Свечников, Россия
Семья пловца Свечникова просит присылать видео и фото заплыва в Босфоре

Семья пропавшего Свечникова просит присылать видео и фото заплыва в Босфоре

© Фото : соцсети Николая СвечниковаНиколай Свечников
Николай Свечников - РИА Новости, 1920, 04.11.2025
© Фото : соцсети Николая Свечникова
Николай Свечников. Архивное фото
Читать в
Дзен
СТАМБУЛ, 4 ноя – РИА Новости. Семья пропавшего в Босфорском проливе российского пловца Николая Свечникова просит всех, кто снимал видео или фото заплыва, поделиться ими, это поможет в поисках спортсмена, сообщила РИА Новости родственница Алена Караман.
«
"Семья просит тех, у кого есть любительские съемки заплыва, поделиться ими. Там было очень много зрителей. Супруга и мать Николая затем посмотрят видео и смогут увидеть Николая, или те детали, которые не замечают другие люди – может быть, он что-то говорил на камеру", - сообщила Караман.
Жандармерия продолжает искать следы пропавшего в Босфорском проливе Свечникова, активные поиски спортсмена в Босфоре прекращены, сообщили РИА Новости 31 октября в генеральном консульстве РФ в Стамбуле.
Мать Свечникова ранее объявила, что готова вручить награду в размере 500 тысяч лир (около 955 тысяч рублей) тому, кто предоставит новую информацию о судьбе сына.
Семья пловца подала в прокуратуру Стамбула жалобу на организаторов заплыва с требованием возбудить уголовное дело, сообщил ранее РИА Новости адвокат семьи Альперен Чакмак. Мать и брат пловца на прошлой неделе посетили Стамбул и провели ряд встреч, чтобы выяснить, на каком этапе сейчас поисковая операция.
Российский пловец, 29-летний кандидат в мастера спорта Свечников участвовал 24 августа в межконтинентальном заплыве в Босфорском проливе в Стамбуле, но не финишировал. Пропажу пловца заметили лишь спустя несколько часов.
Организаторы заплыва в Стамбуле заявляли, что глубоко опечалены инцидентом, они утверждают, что мероприятие прошло при высоких мерах безопасности. Исчезновение пловца во время заплыва в Босфоре кажется нелогичным и ненормальным с учетом опыта профессионала, такое мнение выразил ранее в беседе с РИА Новости глава организационного комитета заплыва Левент Караташ.
Николай Свечников - РИА Новости, 1920, 03.11.2025
Родственники пловца Свечникова прокомментировали показания свидетеля
3 ноября, 05:33
 
СтамбулБосфорНиколай СвечниковРоссия
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    2-й период
    Металлург Мг
    Авангард
    0
    2
  • Хоккей
    2-й период
    Салават Юлаев
    Барыс
    2
    3
  • Футбол
    1-й тайм
    КАМАЗ
    Крылья Советов
    0
    0
  • Хоккей
    27.11 19:30
    Спартак Москва
    Автомобилист
  • Хоккей
    27.11 19:30
    ЦСКА
    Лада
  • Футбол
    27.11 20:30
    Динамо Москва
    Зенит
  • Футбол
    27.11 20:45
    Порту
    Ницца
  • Футбол
    27.11 20:45
    Астон Вилла
    Янг Бойз
  • Футбол
    27.11 20:45
    Рома
    Мидтъюлланн
  • Футбол
    27.11 20:45
    Фейенорд
    Селтик
  • Футбол
    27.11 20:45
    ПАОК
    Бранн
  • Футбол
    27.11 20:45
    Лилль
    Динамо Загреб
  • Футбол
    27.11 23:00
    Црвена Звезда
    ФКСБ
  • Футбол
    27.11 23:00
    Болонья
    Зальцбург
  • Футбол
    27.11 23:00
    Фиорентина
    АЕК Афины
  • Футбол
    27.11 23:00
    Страсбур
    Кристал Пэлас
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала