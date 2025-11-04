В Курской области более 70 человек добровольно остались проживать в Судже

СУДЖА, 4 ноя - РИА Новости. Более 70 человек добровольно остались проживать в Судже Курской области, сообщил РИА Новости сотрудник военно-следственных органов Следственного комитета РФ Александр Глухарев.
"В настоящее время в Судже находятся более 70 человек. Большинство из них - это люди уже пожилого возраста. Они никак не могут оставить свои частные домовладения, потому что у них там хозяйство. Всяческими путями их пытаются оттуда вывезти в более безопасный район. Но они не позволяют этого сделать, они остаются на месте", - рассказал собеседник агентства.
Он добавил, что им продолжают оказывать как гуманитарную, так и социальную помощь.
Подразделения ВСУ рано утром 6 августа 2024 года перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено. Начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов 26 апреля 2025 года доложил президенту России Владимиру Путину о завершении операции по освобождению Курской области от украинских боевиков.
RT выпустил ролик, посвященный подвигу многодетного отца в Судже
13 августа, 23:41