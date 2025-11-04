В Курской области более 70 человек добровольно остались проживать в Судже

СУДЖА, 4 ноя - РИА Новости. Более 70 человек добровольно остались проживать в Судже Курской области, сообщил РИА Новости сотрудник военно-следственных органов Следственного комитета РФ Александр Глухарев.

Он добавил, что им продолжают оказывать как гуманитарную, так и социальную помощь.