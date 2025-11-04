https://ria.ru/20251104/sudi-2052771639.html
Стали известны судьи матчей "Спартак" – "Локомотив" и "Зенит" – "Динамо"
Стали известны судьи матчей "Спартак" – "Локомотив" и "Зенит" – "Динамо" - РИА Новости Спорт, 04.11.2025
Стали известны судьи матчей "Спартак" – "Локомотив" и "Зенит" – "Динамо"
Бригада арбитров во главе с Павлом Кукуяном назначена на первый матч четвертьфинальной стадии пути РПЛ Кубка России между московскими "Спартаком" и... РИА Новости Спорт, 04.11.2025
2025-11-04T14:24:00+03:00
2025-11-04T14:24:00+03:00
2025-11-04T14:24:00+03:00
футбол
спорт
кубок россии по футболу
российский футбольный союз (рфс)
алексей сухой
павел шадыханов
василий казарцев
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/04/1814394273_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_5ae323ec4bbfb5eed7c32a6848d0104b.jpg
/20251104/spartak-2052768999.html
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/09/04/1814394273_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_83d62fb52ef8cb97c678bc69a767fa9d.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
спорт, кубок россии по футболу, российский футбольный союз (рфс), алексей сухой, павел шадыханов, василий казарцев
Футбол, Спорт, Кубок России по футболу, Российский футбольный союз (РФС), Алексей Сухой, Павел Шадыханов, Василий Казарцев
Стали известны судьи матчей "Спартак" – "Локомотив" и "Зенит" – "Динамо"
Павел Кукуян рассудит "Спартак" и "Локомотив", Егор Егоров - "Зенит" и "Динамо"
МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Бригада арбитров во главе с Павлом Кукуяном назначена на первый матч четвертьфинальной стадии пути РПЛ Кубка России между московскими "Спартаком" и "Локомотивом", сообщается на сайте Российского футбольного союза (РФС).
Встреча пройдет на домашней арене "Спартака" в четверг, 6 ноября, и начнется в 19:30 мск.
Помогать Кукуяну будут Адлан Хатуев и Станислав Попков. За работу системы видеоассистента рефери (VAR) ответственными будут Сергей Цыганок и Алексей Сухой.
Встречу в Санкт-Петербурге между "Зенитом" и столичным "Динамо", которая пройдет 5 ноября и начнется в 20:30, обслужит бригада Егора Егорова. Помогать ему будут Константин Шаламберидзе и Денис Петров. За VAR будут отвечать Евгений Буланов и его помощник Павел Шадыханов.
Назначения на оставшиеся матчи, которые пройдут 5 ноября:
- "Оренбург" - "Краснодар" - Василий Казарцев (VAR - Артем Чистяков);
- "Динамо" (Махачкала) - ЦСКА (Москва) - Иван Сараев (Андрей Фисенко).