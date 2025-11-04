Стали известны судьи матчей "Спартак" – "Локомотив" и "Зенит" – "Динамо"

МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Бригада арбитров во главе с Павлом Кукуяном назначена на первый матч четвертьфинальной стадии пути РПЛ Кубка России между московскими "Спартаком" и "Локомотивом", сообщается на сайте Российского футбольного союза (РФС).

Встреча пройдет на домашней арене "Спартака" в четверг, 6 ноября, и начнется в 19:30 мск.

Помогать Кукуяну будут Адлан Хатуев и Станислав Попков. За работу системы видеоассистента рефери (VAR) ответственными будут Сергей Цыганок и Алексей Сухой.

Встречу в Санкт-Петербурге между "Зенитом" и столичным "Динамо", которая пройдет 5 ноября и начнется в 20:30, обслужит бригада Егора Егорова. Помогать ему будут Константин Шаламберидзе и Денис Петров. За VAR будут отвечать Евгений Буланов и его помощник Павел Шадыханов.

Назначения на оставшиеся матчи, которые пройдут 5 ноября: