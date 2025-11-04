Рейтинг@Mail.ru
Стали известны судьи матчей "Спартак" – "Локомотив" и "Зенит" – "Динамо"
Футбол
 
14:24 04.11.2025
Стали известны судьи матчей "Спартак" – "Локомотив" и "Зенит" – "Динамо"
Стали известны судьи матчей "Спартак" – "Локомотив" и "Зенит" – "Динамо" - РИА Новости Спорт, 04.11.2025
Стали известны судьи матчей "Спартак" – "Локомотив" и "Зенит" – "Динамо"
Бригада арбитров во главе с Павлом Кукуяном назначена на первый матч четвертьфинальной стадии пути РПЛ Кубка России между московскими "Спартаком" и... РИА Новости Спорт, 04.11.2025
футбол
спорт
кубок россии по футболу
российский футбольный союз (рфс)
алексей сухой
павел шадыханов
василий казарцев
спорт, кубок россии по футболу, российский футбольный союз (рфс), алексей сухой, павел шадыханов, василий казарцев
Футбол, Спорт, Кубок России по футболу, Российский футбольный союз (РФС), Алексей Сухой, Павел Шадыханов, Василий Казарцев
Стали известны судьи матчей "Спартак" – "Локомотив" и "Зенит" – "Динамо"

Павел Кукуян рассудит "Спартак" и "Локомотив", Егор Егоров - "Зенит" и "Динамо"

МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Бригада арбитров во главе с Павлом Кукуяном назначена на первый матч четвертьфинальной стадии пути РПЛ Кубка России между московскими "Спартаком" и "Локомотивом", сообщается на сайте Российского футбольного союза (РФС).
Встреча пройдет на домашней арене "Спартака" в четверг, 6 ноября, и начнется в 19:30 мск.
Помогать Кукуяну будут Адлан Хатуев и Станислав Попков. За работу системы видеоассистента рефери (VAR) ответственными будут Сергей Цыганок и Алексей Сухой.
Встречу в Санкт-Петербурге между "Зенитом" и столичным "Динамо", которая пройдет 5 ноября и начнется в 20:30, обслужит бригада Егора Егорова. Помогать ему будут Константин Шаламберидзе и Денис Петров. За VAR будут отвечать Евгений Буланов и его помощник Павел Шадыханов.
Назначения на оставшиеся матчи, которые пройдут 5 ноября:
  • "Оренбург" - "Краснодар" - Василий Казарцев (VAR - Артем Чистяков);
  • "Динамо" (Махачкала) - ЦСКА (Москва) - Иван Сараев (Андрей Фисенко).
Футболисты Спартака - РИА Новости, 1920, 04.11.2025
Мостовой оценил шансы "Спартака" на победу в РПЛ
4 ноября, 14:15
 
ФутболСпортКубок России по футболуРоссийский футбольный союз (РФС)Алексей СухойПавел ШадыхановВасилий Казарцев
 
