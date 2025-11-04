https://ria.ru/20251104/ssha-2052853596.html
Трамп рассказал, когда в США начнут выдавать талоны на продукты
Трамп рассказал, когда в США начнут выдавать талоны на продукты - РИА Новости, 04.11.2025
Трамп рассказал, когда в США начнут выдавать талоны на продукты
Президент США Дональд Трамп заявил, что талоны по программе продовольственной помощи (SNAP) будут выдаваться только после прекращения шатдауна в США. РИА Новости, 04.11.2025
2025-11-04T22:48:00+03:00
2025-11-04T22:48:00+03:00
2025-11-04T22:48:00+03:00
в мире
сша
дональд трамп
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1d/2051385934_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_9d125ce0f66672022f05a648732ef88e.jpg
https://ria.ru/20251103/tramp-2052571712.html
https://ria.ru/20251104/ssha-2052812780.html
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1d/2051385934_148:0:2879:2048_1920x0_80_0_0_c39eb649a8e10230cc2af5121dcebc1d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, сша, дональд трамп
В мире, США, Дональд Трамп
Трамп рассказал, когда в США начнут выдавать талоны на продукты
Трамп: талоны продовольственной помощи будут выдавать после прекращения шатдауна
ВАШИНГТОН, 4 ноя - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что талоны по программе продовольственной помощи (SNAP) будут выдаваться только после прекращения шатдауна в США.
Более двух десятков штатов ранее подали в суд на администрацию Трампа
из-за угрозы американцев остаться без талонов на продукты питания в связи с продолжающимся шатдауном. Всего программой пользуются около 42 миллионов жителей США
– примерно каждый восьмой американец.
"Продовольственные талоны SNAP... будут предоставляться только после того, как радикальные левые демократы откроют правительство, что они могут легко сделать, и не раньше!" - написал Трамп в соцсети Truth Social.
В США 1 октября начался новый финансовый год, при этом Конгресс не успел согласовать бюджет, и правительство теперь не может работать. Такой шатдаун в Соединенных Штатах подразумевает прекращение работы части госучреждений, финансируемых непосредственно Конгрессом, из-за отсутствия согласованного бюджета на следующий финансовый год, и это не редкая ситуация. Президент США Дональд Трамп подчеркивал ранее, что может использовать период перерыва в функционировании правительства для массовых сокращений персонала и выплат. По его словам, проблему в согласовании бюджета создала позиция демократов, а нынешнюю ситуацию Белый дом использует, чтобы избавиться от программ, которые не нравятся республиканцам.