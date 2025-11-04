Рейтинг@Mail.ru
Трамп рассказал, когда в США начнут выдавать талоны на продукты
22:48 04.11.2025
Трамп рассказал, когда в США начнут выдавать талоны на продукты
Трамп рассказал, когда в США начнут выдавать талоны на продукты
Президент США Дональд Трамп заявил, что талоны по программе продовольственной помощи (SNAP) будут выдаваться только после прекращения шатдауна в США. РИА Новости, 04.11.2025
в мире, сша, дональд трамп
Трамп рассказал, когда в США начнут выдавать талоны на продукты

© AP Photo / Ng Han GuanДональд Трамп
Дональд Трамп
© AP Photo / Ng Han Guan
Дональд Трамп. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 4 ноя - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что талоны по программе продовольственной помощи (SNAP) будут выдаваться только после прекращения шатдауна в США.
Более двух десятков штатов ранее подали в суд на администрацию Трампа из-за угрозы американцев остаться без талонов на продукты питания в связи с продолжающимся шатдауном. Всего программой пользуются около 42 миллионов жителей США – примерно каждый восьмой американец.
"Продовольственные талоны SNAP... будут предоставляться только после того, как радикальные левые демократы откроют правительство, что они могут легко сделать, и не раньше!" - написал Трамп в соцсети Truth Social.
В США 1 октября начался новый финансовый год, при этом Конгресс не успел согласовать бюджет, и правительство теперь не может работать. Такой шатдаун в Соединенных Штатах подразумевает прекращение работы части госучреждений, финансируемых непосредственно Конгрессом, из-за отсутствия согласованного бюджета на следующий финансовый год, и это не редкая ситуация. Президент США Дональд Трамп подчеркивал ранее, что может использовать период перерыва в функционировании правительства для массовых сокращений персонала и выплат. По его словам, проблему в согласовании бюджета создала позиция демократов, а нынешнюю ситуацию Белый дом использует, чтобы избавиться от программ, которые не нравятся республиканцам.
