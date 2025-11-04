Рейтинг@Mail.ru
В сенате США заявили о риске дестабилизации отношений с Россией и Китаем
21:27 04.11.2025
В сенате США заявили о риске дестабилизации отношений с Россией и Китаем
Решение президента США Дональда Трампа о возобновлении испытаний ядерного оружия несет риск дестабилизации отношений с Россией и Китаем, заявил во вторник...
2025-11-04T21:27:00+03:00
2025-11-04T21:27:00+03:00
в мире
россия
сша
китай
дональд трамп
дмитрий песков
министерство обороны сша
в мире, россия, сша, китай, дональд трамп, дмитрий песков, министерство обороны сша
В мире, Россия, США, Китай, Дональд Трамп, Дмитрий Песков, Министерство обороны США
В сенате США заявили о риске дестабилизации отношений с Россией и Китаем

Сенатор Келли: решение Трампа о ядерных испытаниях угрожает отношениям с Россией

© AP Photo / J. Scott ApplewhiteФлаги США на фоне Капитолия
Флаги США на фоне Капитолия - РИА Новости, 1920, 04.11.2025
© AP Photo / J. Scott Applewhite
Флаги США на фоне Капитолия. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 4 ноя - РИА Новости. Решение президента США Дональда Трампа о возобновлении испытаний ядерного оружия несет риск дестабилизации отношений с Россией и Китаем, заявил во вторник сенатор-демократ от Аризоны Марк Келли.
"Это (решение по возобновлению ядерных испытаний - ред.) является дестабилизирующим фактором между нами, Россией и китайцами," - сказал Келли во время слушаний в сенате, посвященным утверждению кандидатур Трампа на различные посты в Пентагоне.
Ранее Трамп заявил, что распорядился проводить испытания ядерного оружия "на равных" с другими странами, у которых якобы есть соответствующие программы.
Исполнительный секретарь Организации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ОДВЗЯИ) Роберт Флойд, комментируя заявления Трампа, заявлял, что любые ядерные испытания подорвут международную стабильность и безопасность.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков после заявлений американского лидера ранее подчеркнул, что текущий мораторий на испытания ядерного оружия действует.
Международная космическая станция - РИА Новости, 1920, 04.11.2025
США считают Китай и Россию главными угрозами в космосе
В миреРоссияСШАКитайДональд ТрампДмитрий ПесковМинистерство обороны США
 
 
