В сенате США заявили о риске дестабилизации отношений с Россией и Китаем
В сенате США заявили о риске дестабилизации отношений с Россией и Китаем
Решение президента США Дональда Трампа о возобновлении испытаний ядерного оружия несет риск дестабилизации отношений с Россией и Китаем, заявил во вторник...
Сенатор Келли: решение Трампа о ядерных испытаниях угрожает отношениям с Россией
ВАШИНГТОН, 4 ноя - РИА Новости. Решение президента США Дональда Трампа о возобновлении испытаний ядерного оружия несет риск дестабилизации отношений с Россией и Китаем, заявил во вторник сенатор-демократ от Аризоны Марк Келли.
"Это (решение по возобновлению ядерных испытаний - ред.) является дестабилизирующим фактором между нами, Россией
и китайцами," - сказал Келли во время слушаний в сенате, посвященным утверждению кандидатур Трампа
на различные посты в Пентагоне
.
Ранее Трамп заявил, что распорядился проводить испытания ядерного оружия "на равных" с другими странами, у которых якобы есть соответствующие программы.
Исполнительный секретарь Организации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ОДВЗЯИ) Роберт Флойд, комментируя заявления Трампа, заявлял, что любые ядерные испытания подорвут международную стабильность и безопасность.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
после заявлений американского лидера ранее подчеркнул, что текущий мораторий на испытания ядерного оружия действует.