Сийярто назвал главную тему саммита США и Венгрии

МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Одной из главных тем обсуждения на саммите США и Венгрии в Вашингтоне станет укрепление ядерного сотрудничества, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто.
"В эту пятницу в Вашингтоне состоится венгерско-американский саммит, одной из главных тем которого станет укрепление ядерного сотрудничества. Я проинформировал генерального директора МАГАТЭ Рафаэля Гросси о предстоящих обсуждениях", - написал Сийярто в соцсети Х.
В конце октября глава администрации венгерского премьера Гергей Гуйяш сообщил, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан 7 ноября встретится с президентом Соединенных Штатов Дональдом Трампом в Белом доме, стороны обсудят двусторонние отношения и организацию саммита РФ и США. По его словам, на встрече планируется заключить соглашения "в области энергетики, военно-промышленного, экономического и финансового сотрудничества".
