США расширят сотрудничество с Южной Кореей в кораблестроении - РИА Новости, 04.11.2025
10:15 04.11.2025
США расширят сотрудничество с Южной Кореей в кораблестроении
США расширят сотрудничество с Южной Кореей в кораблестроении
Министр обороны США Пит Хегсет сообщил о планах США расширить сотрудничество с Южной Кореей в кораблестроении. РИА Новости, 04.11.2025
в мире, сша, южная корея, пит хегсет
США расширят сотрудничество с Южной Кореей в кораблестроении

СЕУЛ, 4 ноя - РИА Новости. Министр обороны США Пит Хегсет сообщил о планах США расширить сотрудничество с Южной Кореей в кораблестроении.
"Впервые в истории мы договорились демонстрировать возможность по техобслуживанию и ремонту военных кораблей США здесь в Корее... У (Южной - ред.) Кореи прекрасная судостроительная отрасль, с которой мы хотим гораздо больше сотрудничать, будь то военные надводные корабли или подводные лодки", - заявил Хегсет на пресс-конференции с министром обороны Южной Кореи Ан Гю Бэком.
Он добавил, что страны планируют расширять сотрудничество по обслуживанию наземной техники.
Хегсет посещает Южную Корею 3-4 ноября, визит включает посещение Совместной зоны безопасности в Пханмунчжоме и демилитаризованной зоны на межкорейской границе, после чего он примет участие в 57-м заседании Комитета по безопасности Республики Корея и США (SCM).
