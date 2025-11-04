США расширят сотрудничество с Южной Кореей в кораблестроении

СЕУЛ, 4 ноя - РИА Новости. Министр обороны США Пит Хегсет сообщил о планах США расширить сотрудничество с Южной Кореей в кораблестроении.

Он добавил, что страны планируют расширять сотрудничество по обслуживанию наземной техники.

Хегсет посещает Южную Корею 3-4 ноября, визит включает посещение Совместной зоны безопасности в Пханмунчжоме и демилитаризованной зоны на межкорейской границе, после чего он примет участие в 57-м заседании Комитета по безопасности Республики Корея и США (SCM).