США расширят сотрудничество с Южной Кореей в кораблестроении
США расширят сотрудничество с Южной Кореей в кораблестроении
2025-11-04T10:15:00+03:00
СЕУЛ, 4 ноя - РИА Новости. Министр обороны США Пит Хегсет сообщил о планах США расширить сотрудничество с Южной Кореей в кораблестроении.
"Впервые в истории мы договорились демонстрировать возможность по техобслуживанию и ремонту военных кораблей США
здесь в Корее... У (Южной - ред.) Кореи прекрасная судостроительная отрасль, с которой мы хотим гораздо больше сотрудничать, будь то военные надводные корабли или подводные лодки", - заявил Хегсет
на пресс-конференции с министром обороны Южной Кореи
Ан Гю Бэком.
Он добавил, что страны планируют расширять сотрудничество по обслуживанию наземной техники.
Хегсет посещает Южную Корею 3-4 ноября, визит включает посещение Совместной зоны безопасности в Пханмунчжоме и демилитаризованной зоны на межкорейской границе, после чего он примет участие в 57-м заседании Комитета по безопасности Республики Корея и США (SCM).