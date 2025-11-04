Женщине в Кентукки вместо лекарств доставили замороженные части тела

"У нас в Хопкинсвилле жительница открыла коробку - в ней должны были быть срочные медицинские принадлежности, и когда она открыла коробку, то обнаружила человеческие руки и пальцы", - сообщил коронер округа Кристиан Скотт Дэниел.

Части тела были упакованы в коробку со льдом. Получательница была "явно немного потрясена" содержимым и тут же позвонила в полицию, которая забрала посылку на хранение в морг. Было установлено, что части четырех разных тел предназначались для хирургического обучения в вузе или в госпитале, отметил он.