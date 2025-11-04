Рейтинг@Mail.ru
Женщине в Кентукки вместо лекарств доставили замороженные части тела
04.11.2025
Женщине в Кентукки вместо лекарств доставили замороженные части тела
Женщине в Кентукки вместо лекарств доставили замороженные части тела - РИА Новости, 04.11.2025
Женщине в Кентукки вместо лекарств доставили замороженные части тела
Женщине в американском штате Кентукки вместо лекарств по ошибке доставили посылку с замороженными человеческими частями тела, сообщил коронер округа телеканалу... РИА Новости, 04.11.2025
в мире
кентукки
сша
кентукки
сша
в мире, кентукки, сша
В мире, Кентукки, США
Женщине в Кентукки вместо лекарств доставили замороженные части тела

В Хопкинсвилле женщине вместо лекарств по ошибке доставили руки и пальцы

Почтовые ящики в США
Почтовые ящики в США - РИА Новости, 1920, 04.11.2025
© AP Photo / Seth Wenig
Почтовые ящики в США. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 4 ноя - РИА Новости. Женщине в американском штате Кентукки вместо лекарств по ошибке доставили посылку с замороженными человеческими частями тела, сообщил коронер округа телеканалу WDKY.
"У нас в Хопкинсвилле жительница открыла коробку - в ней должны были быть срочные медицинские принадлежности, и когда она открыла коробку, то обнаружила человеческие руки и пальцы", - сообщил коронер округа Кристиан Скотт Дэниел.
Части тела были упакованы в коробку со льдом. Получательница была "явно немного потрясена" содержимым и тут же позвонила в полицию, которая забрала посылку на хранение в морг. Было установлено, что части четырех разных тел предназначались для хирургического обучения в вузе или в госпитале, отметил он.
В результате посылка с частями тела была доставлена первоначальному получателю, а женщина получила свои лекарства и медицинские принадлежности.
В миреКентуккиСША
 
 
