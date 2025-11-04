https://ria.ru/20251104/spetsoperatsiya-2052713839.html
Российские военные уничтожили пункт дислокации резервов третьей бригады ВСУ
Российские военные уничтожили пункт дислокации резервов третьей бригады ВСУ - РИА Новости, 04.11.2025
Российские военные уничтожили пункт дислокации резервов третьей бригады ВСУ
Пункт временной дислокации резервов третьей бригады ВСУ в районе населенного пункта Зелёный Гай (Харьковская область) уничтожен, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 04.11.2025
2025-11-04T06:42:00+03:00
2025-11-04T06:42:00+03:00
2025-11-04T06:42:00+03:00
специальная военная операция на украине
харьковская область
вооруженные силы украины
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1b/2050929065_0:180:3102:1925_1920x0_80_0_0_a842616b8cd0584e333b181c5767968d.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
харьковская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1b/2050929065_371:0:3102:2048_1920x0_80_0_0_3fa7e8984be223fc05ba7594a82eb340.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
харьковская область, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Харьковская область, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Российские военные уничтожили пункт дислокации резервов третьей бригады ВСУ
Удар по резервам третьей бригады ВСУ сорвал ее выдвижение на фронт