Рейтинг@Mail.ru
Российские военные уничтожили пункт дислокации резервов третьей бригады ВСУ - РИА Новости, 04.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
06:42 04.11.2025
https://ria.ru/20251104/spetsoperatsiya-2052713839.html
Российские военные уничтожили пункт дислокации резервов третьей бригады ВСУ
Российские военные уничтожили пункт дислокации резервов третьей бригады ВСУ - РИА Новости, 04.11.2025
Российские военные уничтожили пункт дислокации резервов третьей бригады ВСУ
Пункт временной дислокации резервов третьей бригады ВСУ в районе населенного пункта Зелёный Гай (Харьковская область) уничтожен, сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 04.11.2025
2025-11-04T06:42:00+03:00
2025-11-04T06:42:00+03:00
специальная военная операция на украине
харьковская область
вооруженные силы украины
безопасность
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1b/2050929065_0:180:3102:1925_1920x0_80_0_0_a842616b8cd0584e333b181c5767968d.jpg
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
харьковская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0a/1b/2050929065_371:0:3102:2048_1920x0_80_0_0_3fa7e8984be223fc05ba7594a82eb340.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
харьковская область, вооруженные силы украины, безопасность
Специальная военная операция на Украине, Харьковская область, Вооруженные силы Украины, Безопасность
Российские военные уничтожили пункт дислокации резервов третьей бригады ВСУ

Удар по резервам третьей бригады ВСУ сорвал ее выдвижение на фронт

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 04.11.2025
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Российский военнослужащий. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Пункт временной дислокации резервов третьей бригады ВСУ в районе населенного пункта Зелёный Гай (Харьковская область) уничтожен, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
"Ударом уничтожен пункт временной дислокации резервов третьей отдельной тяжёлой механизированной бригады ВСУ в районе населенного пункта Зеленый Гай, которые, по замыслу украинского командования, должны были выдвинуться на хатненский участок", - сказал собеседник агентства.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеХарьковская областьВооруженные силы УкраиныБезопасность
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала