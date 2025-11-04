Рейтинг@Mail.ru
Мостовой рассказал, почему тренеры уходили из "Спартака" довольными
Футбол
 
16:07 04.11.2025
Мостовой рассказал, почему тренеры уходили из "Спартака" довольными
Мостовой рассказал, почему тренеры уходили из "Спартака" довольными
Мостовой рассказал, почему тренеры уходили из "Спартака" довольными
Все покидавшие московский "Спартак" иностранные тренеры уходили довольными из-за огромных финансовых сумм, полученных в качестве неустойки за разрыв контракта... РИА Новости Спорт, 04.11.2025
2025-11-04T16:07:00+03:00
2025-11-04T16:07:00+03:00
футбол
спорт
россия
спартак москва
александр мостовой
спорт, россия, спартак москва, александр мостовой
Футбол, Спорт, Россия, Спартак Москва, Александр Мостовой
Мостовой рассказал, почему тренеры уходили из "Спартака" довольными

Мостовой: иностранные тренеры уходили довольными из "Спартака" из-за неустойки

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Александр Мостовой
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Александр Мостовой. Архивное фото
МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости, Олег Богатов. Все покидавшие московский "Спартак" иностранные тренеры уходили довольными из-за огромных финансовых сумм, полученных в качестве неустойки за разрыв контракта руководством клуба, заявил РИА Новости экс-футболист столичной команды и сборной России Александр Мостовой.
Ранее СМИ сообщали о возможном увольнении главного тренера команды Деяна Станковича. Под руководством серба "Спартак" в 14 матчах чемпионата России набрал 22 очка. "Красно-белые" идут на шестом месте и на 10 баллов отстают от лидера турнира "Краснодара". Станкович возглавил команду в июне 2024 года.
"Я не люблю, когда после прихода нового тренера говорят: "Дайте ему время поработать". А почему тогда тому специалисту, которого вы только что уволили, не дали времени? Причем все приближенные к этим делам постоянно говорят об этом, потому что понимают: на этом можно заработать. И в других клубах тоже говорят. Например, в "Динамо". А принцип простой - если у команды нет результата, то тренер должен освободить место и уйти. Так должно быть всегда, в том числе и в "Спартаке", - сказал Мостовой.
"Я много раз говорил: из "Спартака" никто расстроенным (в финансовом плане) никогда не уходил, все уходят довольными и обеспеченными. Ведь жизнь теперь устроена и все хорошо", - подчеркнул собеседник агентства.
В последние годы "Спартак" возглавляли немец Доменико Тедеско, португалец Руй Витория, итальянец Паоло Ваноли и испанец Гильермо Абаскаль.
Футбол Спорт Россия Спартак Москва Александр Мостовой
 
