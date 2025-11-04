Мостовой рассказал, почему тренеры уходили из "Спартака" довольными

МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости, Олег Богатов. Все покидавшие московский "Спартак" иностранные тренеры уходили довольными из-за огромных финансовых сумм, полученных в качестве неустойки за разрыв контракта руководством клуба, заявил РИА Новости экс-футболист столичной команды и сборной России Александр Мостовой.
Ранее СМИ сообщали о возможном увольнении главного тренера команды Деяна Станковича. Под руководством серба "Спартак" в 14 матчах чемпионата России набрал 22 очка. "Красно-белые" идут на шестом месте и на 10 баллов отстают от лидера турнира "Краснодара". Станкович возглавил команду в июне 2024 года.
"Я не люблю, когда после прихода нового тренера говорят: "Дайте ему время поработать". А почему тогда тому специалисту, которого вы только что уволили, не дали времени? Причем все приближенные к этим делам постоянно говорят об этом, потому что понимают: на этом можно заработать. И в других клубах тоже говорят. Например, в "Динамо". А принцип простой - если у команды нет результата, то тренер должен освободить место и уйти. Так должно быть всегда, в том числе и в "Спартаке", - сказал Мостовой.
"Я много раз говорил: из "Спартака" никто расстроенным (в финансовом плане) никогда не уходил, все уходят довольными и обеспеченными. Ведь жизнь теперь устроена и все хорошо", - подчеркнул собеседник агентства.
В последние годы "Спартак" возглавляли немец Доменико Тедеско, португалец Руй Витория, итальянец Паоло Ваноли и испанец Гильермо Абаскаль.
