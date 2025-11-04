https://ria.ru/20251104/spartak-2052784102.html
"Вопрос решен": Генич рассказал о будущем Станковича в "Спартаке"
"Вопрос решен": Генич рассказал о будущем Станковича в "Спартаке" - РИА Новости Спорт, 04.11.2025
"Вопрос решен": Генич рассказал о будущем Станковича в "Спартаке"
Комментатор Константин Генич заявил, что увольнение серба Деяна Станковича с поста главного тренера московского "Спартака" является решенным вопросом. РИА Новости Спорт, 04.11.2025
"Вопрос решен": Генич рассказал о будущем Станковича в "Спартаке"
Генич: по Станковичу вопрос решен, "Спартак" договаривается с новым тренером