"Вопрос решен": Генич рассказал о будущем Станковича в "Спартаке" - РИА Новости Спорт, 04.11.2025
Футбол
 
15:19 04.11.2025
"Вопрос решен": Генич рассказал о будущем Станковича в "Спартаке"
"Вопрос решен": Генич рассказал о будущем Станковича в "Спартаке"
Комментатор Константин Генич заявил, что увольнение серба Деяна Станковича с поста главного тренера московского "Спартака" является решенным вопросом.
2025
"Вопрос решен": Генич рассказал о будущем Станковича в "Спартаке"

Генич: по Станковичу вопрос решен, "Спартак" договаривается с новым тренером

МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Комментатор Константин Генич заявил, что увольнение серба Деяна Станковича с поста главного тренера московского "Спартака" является решенным вопросом.
В воскресенье "Спартак" уступил "Краснодару" (1:2) в матче 14-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Московская команда с 22 очками занимает шестую строчку в турнирной таблице чемпионата.
«
"Они (руководство "Спартака" - прим. ред.) ждут, когда сумеют договориться с новым тренером. Это знают абсолютно все: сам Станкович, его окружение и внутри все это знают. По Станковичу вопрос решен", - заявил Генич в видео, опубликованном на YouTube-канале "О, Родной Футбол!".
Станковичу 47 лет. Он возглавил "Спартак" 1 июля 2024 года, подписав контракт до лета 2026 года. В мае соглашение было продлено до 2027 года. В октябре сообщалось, что руководство столичной команды с высокой долей вероятности может принять решение об увольнении специалиста.
