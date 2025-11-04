Рейтинг@Mail.ru
"Сочи" — "Спартак": смотреть онлайн матч КХЛ 4 ноября
Хоккей
 
16:00 04.11.2025
"Сочи" — "Спартак": смотреть онлайн матч КХЛ 4 ноября
"Сочи" — "Спартак": смотреть онлайн матч КХЛ 4 ноября
"Сочи" — "Спартак": смотреть онлайн матч КХЛ 4 ноября
"Сочи" и "Спартак" встретятся в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.
хоккей
хк сочи
спартак (москва)
континентальная хоккейная лига (кхл)
анонсы и трансляции матчей
2025
Хоккей, ХК Сочи, Спартак (Москва), Континентальная хоккейная лига (КХЛ)

"Сочи" — "Спартак": смотреть онлайн матч КХЛ 4 ноября

Михаил Мальцев
Михаил Мальцев
МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. "Сочи" и "Спартак" встретятся в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги.
Во сколько начало
Встреча состоится 4 ноября и начнется в 17:00 по московскому времени.
Где смотреть онлайн
Прямая трансляция матча доступна в онлайн-кинотеатре Кинопоиск. Следить за игрой также возможно в матч-центре РИА Новости Спорт.
Континентальная хоккейная лига (КХЛ)
04 ноября 2025 • начало в 17:00
Закончен в OT
Сочи
0 : 1
Спартак Москва
61:49 • Никита Коростелев
(Даниэль Усманов, Даниил Орлов)
Календарь Турнирная таблица История встреч
 
Хоккей ХК Сочи ХК Спартак (Москва) КХЛ 2025-2026
 
Матч-центр
 
