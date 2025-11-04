https://ria.ru/20251104/sochi-spartak-smotret-onlayn-2052766394.html
"Сочи" — "Спартак": смотреть онлайн матч КХЛ 4 ноября
"Сочи" и "Спартак" встретятся в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. РИА Новости Спорт, 04.11.2025
хоккей
хк сочи
спартак (москва)
континентальная хоккейная лига (кхл)
анонсы и трансляции матчей
