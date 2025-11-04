Соболенко и Кирьос проведут "Битву полов"

МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Первая ракетка мира белоруска Арина Соболенко подтвердила, что проведет в декабре 2025 года показательный матч против австралийского теннисиста Ника Кирьоса.
Встреча пройдет в Дубае 28 декабря 2025 года.
«
"Это произойдет. Соболенко - Кирьос. "Битва полов", - написала Соболенко на своей странице в Instagram (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская).
В июле Кирьос сообщал, что в случае проведения матча у него будет право только на первую подачу, а размер корта на стороне Соболенко будет меньше.
Наиболее известная "Битва полов" в теннисе произошла в 1973 году в Хьюстоне (Техас), в которой ветеран мужского тенниса Бобби Риггс проиграл одной из ведущих теннисисток того времени Билли Джин Кинг.
Кирьосу 30 лет. В 2022 году он дошел до финала Уимблдона и стал победителем Открытого чемпионата Австралии в парном разряде. На его счету семь титулов в ATP-туре в одиночном разряде. В настоящий момент Кирьос занимает 652-е место в мировом рейтинге. Соболенко 27 лет, она является четырехкратной победительницей турниров Большого шлема в одиночном разряде, всего в ее активе 21 титул WTA.