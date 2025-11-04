Рейтинг@Mail.ru
Соболенко и Кирьос проведут "Битву полов" - РИА Новости Спорт, 04.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Обложка для супертега - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Теннис
 
09:50 04.11.2025
https://ria.ru/20251104/sobolenko-2052732586.html
Соболенко и Кирьос проведут "Битву полов"
Соболенко и Кирьос проведут "Битву полов" - РИА Новости Спорт, 04.11.2025
Соболенко и Кирьос проведут "Битву полов"
Первая ракетка мира белоруска Арина Соболенко подтвердила, что проведет в декабре 2025 года показательный матч против австралийского теннисиста Ника Кирьоса. РИА Новости Спорт, 04.11.2025
2025-11-04T09:50:00+03:00
2025-11-04T09:50:00+03:00
теннис
спорт
арина соболенко
ник кирьос
женская теннисная ассоциация (wta)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/1e/1906071197_0:69:936:596_1920x0_80_0_0_1ce733ac4c140ed9010a21a3b904ddec.jpg
/20251102/sobolenko-2052534366.html
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
2025
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/1e/1906071197_0:0:936:702_1920x0_80_0_0_b256c9ba0f888827f6a6be785596e381.jpg
1920
1920
true
РИА Новости Спорт
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
206
60
206
60
спорт, арина соболенко, ник кирьос, женская теннисная ассоциация (wta)
Теннис, Спорт, Арина Соболенко, Ник Кирьос, Женская теннисная ассоциация (WTA)
Соболенко и Кирьос проведут "Битву полов"

Соболенко подтвердила проведение "Битвы полов" против теннисиста Кирьоса

© соцсетиБелорусская теннисистка Арина Соболенко
Белорусская теннисистка Арина Соболенко - РИА Новости, 1920, 04.11.2025
© соцсети
Читать в
Дзен
МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Первая ракетка мира белоруска Арина Соболенко подтвердила, что проведет в декабре 2025 года показательный матч против австралийского теннисиста Ника Кирьоса.
Встреча пройдет в Дубае 28 декабря 2025 года.
«
"Это произойдет. Соболенко - Кирьос. "Битва полов", - написала Соболенко на своей странице в Instagram (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская).
В июле Кирьос сообщал, что в случае проведения матча у него будет право только на первую подачу, а размер корта на стороне Соболенко будет меньше.
Наиболее известная "Битва полов" в теннисе произошла в 1973 году в Хьюстоне (Техас), в которой ветеран мужского тенниса Бобби Риггс проиграл одной из ведущих теннисисток того времени Билли Джин Кинг.
Кирьосу 30 лет. В 2022 году он дошел до финала Уимблдона и стал победителем Открытого чемпионата Австралии в парном разряде. На его счету семь титулов в ATP-туре в одиночном разряде. В настоящий момент Кирьос занимает 652-е место в мировом рейтинге. Соболенко 27 лет, она является четырехкратной победительницей турниров Большого шлема в одиночном разряде, всего в ее активе 21 титул WTA.
Арина Соболенко - РИА Новости, 1920, 02.11.2025
Соболенко обыграла Паолини на старте итогового турнира в Эр-Рияде
2 ноября, 18:40
 
ТеннисСпортАрина СоболенкоНик КирьосЖенская теннисная ассоциация (WTA)
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Хоккей
    2-й период
    Металлург Мг
    Авангард
    0
    2
  • Хоккей
    2-й период
    Салават Юлаев
    Барыс
    1
    3
  • Футбол
    1-й тайм
    КАМАЗ
    Крылья Советов
    0
    0
  • Хоккей
    27.11 19:30
    Спартак Москва
    Автомобилист
  • Хоккей
    27.11 19:30
    ЦСКА
    Лада
  • Футбол
    27.11 20:30
    Динамо Москва
    Зенит
  • Футбол
    27.11 20:45
    Порту
    Ницца
  • Футбол
    27.11 20:45
    Астон Вилла
    Янг Бойз
  • Футбол
    27.11 20:45
    Рома
    Мидтъюлланн
  • Футбол
    27.11 20:45
    Фейенорд
    Селтик
  • Футбол
    27.11 20:45
    ПАОК
    Бранн
  • Футбол
    27.11 20:45
    Лилль
    Динамо Загреб
  • Футбол
    27.11 23:00
    Црвена Звезда
    ФКСБ
  • Футбол
    27.11 23:00
    Болонья
    Зальцбург
  • Футбол
    27.11 23:00
    Фиорентина
    АЕК Афины
  • Футбол
    27.11 23:00
    Страсбур
    Кристал Пэлас
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала