Соболенко и Кирьос проведут "Битву полов"

МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Первая ракетка мира белоруска Арина Соболенко подтвердила, что проведет в декабре 2025 года показательный матч против австралийского теннисиста Ника Кирьоса.

"Это произойдет. Соболенко - Кирьос. "Битва полов", - написала Соболенко на своей странице в Instagram (принадлежит Meta, деятельность которой запрещена в России как экстремистская).

Наиболее известная "Битва полов" в теннисе произошла в 1973 году в Хьюстоне (Техас), в которой ветеран мужского тенниса Бобби Риггс проиграл одной из ведущих теннисисток того времени Билли Джин Кинг.