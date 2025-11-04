https://ria.ru/20251104/sobjanin-2052730070.html
Собянин назвал традиции народного единства фундаментом современной России
Собянин назвал традиции народного единства фундаментом современной России - РИА Новости, 04.11.2025
Собянин назвал традиции народного единства фундаментом современной России
Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил жителей столицы с Днем народного единства, отметив, что эти традиции - прочный фундамент современной России. РИА Новости, 04.11.2025
2025-11-04T09:19:00+03:00
общество
россия
москва
сергей собянин
день народного единства
