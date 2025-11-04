Рейтинг@Mail.ru
Собянин назвал традиции народного единства фундаментом современной России - РИА Новости, 04.11.2025
09:19 04.11.2025
Собянин назвал традиции народного единства фундаментом современной России
Собянин назвал традиции народного единства фундаментом современной России - РИА Новости, 04.11.2025
Собянин назвал традиции народного единства фундаментом современной России
Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил жителей столицы с Днем народного единства, отметив, что эти традиции - прочный фундамент современной России. РИА Новости, 04.11.2025
общество
россия
москва
сергей собянин
день народного единства
россия
москва
Общество, Россия, Москва, Сергей Собянин, День народного единства
Мэр Москвы Сергей Собянин
Мэр Москвы Сергей Собянин
Мэр Москвы Сергей Собянин. Архивное фото
МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин поздравил жителей столицы с Днем народного единства, отметив, что эти традиции - прочный фундамент современной России.
День народного единства ежегодно отмечается в России 4 ноября. Он был учрежден федеральным законом "О внесении изменений в статью 1 федерального закона "О днях воинской славы (победных днях) России" от 29 декабря 2004 года.
"С Днем народного единства! Этот праздник напоминает о героических страницах истории Отчизны, утверждает ценности патриотизма и беззаветного служения Родине. Вековые традиции народного единства - прочный фундамент современной России. Вместе, плечом к плечу, мы сегодня защищаем суверенитет страны и реализуем масштабные планы развития", - написал Собянин в мессенджере Max.
Он пожелал москвичам крепкого здоровья, благополучия и новых достижений в труде.
Путин в День народного единства утвердил два новых праздника
Общество Россия Москва Сергей Собянин День народного единства
 
 
