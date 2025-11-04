Поставщик топлива в Турции повысил цены из-за санкций США, пишет Reuters

МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Крупный поставщик дизельного топлива в Турции, Guzel Enerji, повысил оптовые цены, сославшись на введённые минфином США санкции в отношении компаний "Лукойл" и "Роснефть", сообщило агентство Рейтер со ссылкой на источники.
"Турецкий поставщик топлива Guzel Enerji, принадлежащий пенсионному фонду армии страны Oyak, с 3 ноября повысил оптовые цены на дизельное топливо, сославшись на санкции, введенные США против российских нефтяных гигантов "Лукойла" и "Роснефти" 22 октября", - передаёт Рейтер.
Guzel Enerji по итогам прошлого года был четвертым по величине розничным продавцом топлива в Турции, а после введения санкций его затраты на импорт дизельного топлива значительно выросли, отмечает также Рейтер.
Теперь же, по словам двух собеседников агентства, поставщики в Турции запросили больше дизельного топлива у местных нефтеперерабатывающих заводов Tupras и SOCAR и пытаются переключиться на импорт не из России.