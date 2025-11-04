Рейтинг@Mail.ru
Поставщик топлива в Турции повысил цены из-за санкций США, пишет Reuters - РИА Новости, 04.11.2025
15:08 04.11.2025
Поставщик топлива в Турции повысил цены из-за санкций США, пишет Reuters
экономика
турция
сша
россия
лукойл
роснефть
kpler
турция
сша
россия
экономика, турция, сша, россия, лукойл, роснефть, kpler
Экономика, Турция, США, Россия, ЛУКОЙЛ, Роснефть, Kpler
Поставщик топлива в Турции повысил цены из-за санкций США, пишет Reuters

Добыча нефти
Добыча нефти. Архивное фото
МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Крупный поставщик дизельного топлива в Турции, Guzel Enerji, повысил оптовые цены, сославшись на введённые минфином США санкции в отношении компаний "Лукойл" и "Роснефть", сообщило агентство Рейтер со ссылкой на источники.
Минфин США в конце октября ввёл санкции против двух ведущих российских нефтяных компаний - "Роснефти" и "Лукойла" - и их дочерних компаний.
Офис компании Лукойл в Софии - РИА Новости, 1920, 01.11.2025
Politico: Болгария хочет получить исключение из санкций против "Лукойла"
1 ноября, 15:28
"Турецкий поставщик топлива Guzel Enerji, принадлежащий пенсионному фонду армии страны Oyak, с 3 ноября повысил оптовые цены на дизельное топливо, сославшись на санкции, введенные США против российских нефтяных гигантов "Лукойла" и "Роснефти" 22 октября", - передаёт Рейтер.
Guzel Enerji по итогам прошлого года был четвертым по величине розничным продавцом топлива в Турции, а после введения санкций его затраты на импорт дизельного топлива значительно выросли, отмечает также Рейтер.
При этом ранее импорт дизельного топлива из России в Турцию, согласно данным агентства Kpler, на которые ссылается Рейтер, вырос до более чем 300 тысяч баррелей в сутки со 117 тысяч баррелей в день в 2022 году.
Теперь же, по словам двух собеседников агентства, поставщики в Турции запросили больше дизельного топлива у местных нефтеперерабатывающих заводов Tupras и SOCAR и пытаются переключиться на импорт не из России.
Стенд компании Лукойл на Петербургском международном экономическом форуме-2019 - РИА Новости, 1920, 04.11.2025
В КМГ высказались о планах выкупить долю в их проектах с Лукойлом
Вчера, 10:54
 
