https://ria.ru/20251104/ska-dinamo-moskva-smotret-onlayn-2052764137.html
СКА — "Динамо" Москва: смотреть онлайн матч КХЛ 4 ноября
СКА — "Динамо" Москва: смотреть онлайн матч КХЛ 4 ноября - РИА Новости Спорт, 04.11.2025
СКА — "Динамо" Москва: смотреть онлайн матч КХЛ 4 ноября
СКА и "Динамо Москва" встретятся в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги. РИА Новости Спорт, 04.11.2025
2025-11-04T16:00:00+03:00
2025-11-04T16:00:00+03:00
2025-11-04T16:00:00+03:00
хоккей
ска (санкт-петербург)
хк динамо
континентальная хоккейная лига (кхл)
анонсы и трансляции матчей
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/04/2009446482_0:0:2816:1584_1920x0_80_0_0_5b09835079dd448812fe60e665a9f667.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/04/04/2009446482_16:0:2747:2048_1920x0_80_0_0_f03faa7ebd50f51cac4e94a6e3eaad15.jpg
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости Спорт
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ска (санкт-петербург), хк динамо, континентальная хоккейная лига (кхл), анонсы и трансляции матчей
Хоккей, СКА (Санкт-Петербург), ХК Динамо, Континентальная хоккейная лига (КХЛ), Анонсы и трансляции матчей