https://ria.ru/20251104/siluanov-2052750078.html
Силуанов рассказал о развитии внешнеторгового оборота России и Китая
Силуанов рассказал о развитии внешнеторгового оборота России и Китая - РИА Новости, 04.11.2025
Силуанов рассказал о развитии внешнеторгового оборота России и Китая
Несмотря на сдерживание экономик РФ и КНР странами Запада, внешнеторговый оборот развивается, заявил во вторник министр финансов РФ Антон Силуанов на 11-м... РИА Новости, 04.11.2025
2025-11-04T12:08:00+03:00
2025-11-04T12:08:00+03:00
2025-11-04T12:10:00+03:00
экономика
россия
китай
пекин
антон силуанов
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/1a/1929615110_0:59:3072:1786_1920x0_80_0_0_de77431a7f4c81e3b0c6f4f15f64f237.jpg
https://ria.ru/20251104/siluanov-2052746562.html
россия
китай
пекин
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/1a/1929615110_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_7b2f877883a6471d1e67e409e78e5dcd.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, китай, пекин, антон силуанов
Экономика, Россия, Китай, Пекин, Антон Силуанов
Силуанов рассказал о развитии внешнеторгового оборота России и Китая
Силуанов: внешнеторговый оборот РФ и КНР развивается несмотря на санкции