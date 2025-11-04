Силуанов рассказал о развитии внешнеторгового оборота России и Китая

ПЕКИН, 4 ноя - РИА Новости. Несмотря на сдерживание экономик РФ и КНР странами Запада, внешнеторговый оборот развивается, заявил во вторник министр финансов РФ Антон Силуанов на 11-м Российско-китайском финансовом диалоге в Пекине.