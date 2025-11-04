Рейтинг@Mail.ru
Силуанов рассказал о развитии внешнеторгового оборота России и Китая
12:08 04.11.2025
Силуанов рассказал о развитии внешнеторгового оборота России и Китая
Силуанов рассказал о развитии внешнеторгового оборота России и Китая
Силуанов рассказал о развитии внешнеторгового оборота России и Китая

ПЕКИН, 4 ноя - РИА Новости. Несмотря на сдерживание экономик РФ и КНР странами Запада, внешнеторговый оборот развивается, заявил во вторник министр финансов РФ Антон Силуанов на 11-м Российско-китайском финансовом диалоге в Пекине.
"Несмотря на сдерживание наших экономик со стороны Запада, внешний торговый оборот развивается. В прошлом году достигнута рекордная отметка двусторонней торговли в 245 миллиардов долларов, в этом году мы также видим высокие темпы товарооборота", - заявил Силуанов.
Согласно данным китайского таможенного управления, товарооборот Китая и России по итогам прошлого года вырос на 1,9% по сравнению с 2023 годом, составив рекордные 244,819 миллиарда долларов. При этом по итогам первых трех кварталов текущего года показатель снизился на 9,4% в годовом выражении, составив 163,621 миллиарда долларов.
Министр финансов Антон Силуанов - РИА Новости, 1920, 04.11.2025
Силуанов высказался о санкционной политике Запада
