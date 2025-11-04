https://ria.ru/20251104/siluanov-2052746562.html
Силуанов высказался о санкционной политике Запада
Силуанов высказался о санкционной политике Запада - РИА Новости, 04.11.2025
Силуанов высказался о санкционной политике Запада
Деструктивная политика Запада в попытке удержать лидерство путем санкций продемонстрировала свою неэффективность, заявил во вторник министр финансов РФ Антон... РИА Новости, 04.11.2025
Пекин, Россия, Антон Силуанов, В мире
Силуанов высказался о санкционной политике Запада
Силуанов: санкционная политика Запада продемонстрировала неэффективность