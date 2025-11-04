Силуанов высказался о санкционной политике Запада

ПЕКИН, 4 ноя – РИА Новости. Деструктивная политика Запада в попытке удержать лидерство путем санкций продемонстрировала свою неэффективность, заявил во вторник министр финансов РФ Антон Силуанов на 11-м Российско-китайском финансовом диалоге в Пекине.

Он добавил, что рост долга и протекционизм лишь усиливают нестабильность в мире и негативно влияют на экономику стран, которые вводят ограничения.