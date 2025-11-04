Рейтинг@Mail.ru
11:44 04.11.2025 (обновлено: 12:01 04.11.2025)
Силуанов высказался о санкционной политике Запада
Силуанов высказался о санкционной политике Запада
пекин
россия
антон силуанов
в мире
пекин, россия, антон силуанов, в мире
Пекин, Россия, Антон Силуанов, В мире
Силуанов высказался о санкционной политике Запада

Силуанов: санкционная политика Запада продемонстрировала неэффективность

Министр финансов Антон Силуанов
Министр финансов Антон Силуанов. Архивное фото
ПЕКИН, 4 ноя – РИА Новости. Деструктивная политика Запада в попытке удержать лидерство путем санкций продемонстрировала свою неэффективность, заявил во вторник министр финансов РФ Антон Силуанов на 11-м Российско-китайском финансовом диалоге в Пекине.
"Проводимая сегодня деструктивная политика Запада в попытке удержать лидерство путем санкций продемонстрировала свою неэффективность", - заявил Силуанов.
Он добавил, что рост долга и протекционизм лишь усиливают нестабильность в мире и негативно влияют на экономику стран, которые вводят ограничения.
Здание МИД России в Москве - РИА Новости, 1920, 31.10.2025
Новый пакет санкций ЕС не окажет влияние на политику Москвы, заявили в МИД
Пекин Россия Антон Силуанов В мире
 
 
