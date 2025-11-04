https://ria.ru/20251104/sietl-2052726125.html
"Сиэтл" в шестой раз подряд победил "Чикаго" в домашнем матче НХЛ
"Сиэтл" в шестой раз подряд победил "Чикаго" в домашнем матче НХЛ
"Сиэтл Кракен" дома выиграл у "Чикаго Блэкхокс" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). РИА Новости Спорт, 04.11.2025
"Сиэтл" в шестой раз подряд победил "Чикаго" в домашнем матче НХЛ
"Сиэтл" победил "Чикаго" в домашнем матче НХЛ и возглавил Тихоокеанский дивизион