Хоккей
 
08:46 04.11.2025
"Сиэтл" в шестой раз подряд победил "Чикаго" в домашнем матче НХЛ
"Сиэтл" в шестой раз подряд победил "Чикаго" в домашнем матче НХЛ
"Сиэтл Кракен" дома выиграл у "Чикаго Блэкхокс" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). РИА Новости Спорт, 04.11.2025
"Сиэтл" в шестой раз подряд победил "Чикаго" в домашнем матче НХЛ

"Сиэтл" победил "Чикаго" в домашнем матче НХЛ и возглавил Тихоокеанский дивизион

© пресс-служба клуба "Сиэтл Кракен"Хоккеисты "Сиэтл Кракен" в матче НХЛ
Хоккеисты Сиэтл Кракен в матче НХЛ - РИА Новости, 1920, 04.11.2025
© пресс-служба клуба "Сиэтл Кракен"
МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. "Сиэтл Кракен" дома выиграл у "Чикаго Блэкхокс" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча в Сиэтле завершилась со счетом 3:1 (0:0, 2:0, 1:1) в пользу хозяев. В составе "Кракен" отличились Джейми Олексяк (23-я минута), Мэтти Бенирс (28) и Джордан Эберле (57). У "Чикаго" шайбу забросил Андре Бураковски (52).
Национальная хоккейная лига (НХЛ)
04 ноября 2025 • начало в 06:00
Завершен
Сиэтл
3 : 1
Чикаго
22:57 • Джейми Олексяк
27:36 • Мэттью Бенирс
(Джордан Эберле, Эли Толванен)
56:05 • Джордан Эберле
(Мэттью Бенирс)
51:33 • Андре Бураковски
(Коннор Бедард)
Календарь Турнирная таблица История встреч
В шестом подряд матче команд в Сиэтле победу одержали хозяева.
"Сиэтл", набрав 16 очков, возглавил турнирную таблицу Тихоокеанского дивизиона. "Чикаго" с 13 баллами располагается на пятой строчке в Центральном дивизионе.
В следующем матче "Сиэтл" примет "Сан-Хосе Шаркс", а "Чикаго" в гостях сыграет с "Ванкувер Кэнакс". Обе встречи пройдут в ночь на 6 ноября по московскому времени.
