Рейтинг@Mail.ru
Швыдкой заявил, что русская культура не отменяема - РИА Новости, 04.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
18:37 04.11.2025
https://ria.ru/20251104/shvydkoy-2052819334.html
Швыдкой заявил, что русская культура не отменяема
Швыдкой заявил, что русская культура не отменяема - РИА Новости, 04.11.2025
Швыдкой заявил, что русская культура не отменяема
Русская культура не отменяема, как русская жизнь и сама Россия, заявил специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству... РИА Новости, 04.11.2025
2025-11-04T18:37:00+03:00
2025-11-04T18:37:00+03:00
культура
общество
россия
михаил швыдкой
владимир путин
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/13/2023893059_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_fbe1bf938d5d20fadabfe139646e9490.jpg
https://ria.ru/20251104/putin-2052817403.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/13/2023893059_188:0:2919:2048_1920x0_80_0_0_4229297f543807d18dad0e2b3bc8405d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, россия, михаил швыдкой, владимир путин
Культура, Общество, Россия, Михаил Швыдкой, Владимир Путин
Швыдкой заявил, что русская культура не отменяема

Швыдкой: русская культура не отменяема, как и сама Россия

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкМихаил Швыдкой
Михаил Швыдкой - РИА Новости, 1920, 04.11.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Михаил Швыдкой. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Русская культура не отменяема, как русская жизнь и сама Россия, заявил специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.
Президент России Владимир Путин вручает премии президента РФ за вклад в укрепление единства российской нации 2023-2025 годов в Кремле в День народного единства. Швыдкой был награжден орденом "За заслуги перед Отечеством" III степени.
"Уверен, что русская культура не отменяема, как не отменяема русская жизнь, как не отменяема Россия, у которой должно быть великое будущее", - сказал Швыдкой на награждении в Кремле.
Они подчеркнул, что результаты деятельности, которой он занимается, существуют благодаря великой русской культуре, "культуре всемирно отзывчивой, культуре, которая предъявляет миру высокие образцы гуманизма", и тем людям, которые являются друзьями России и проводниками русской культуры в мире.
Владимира Путина - РИА Новости, 1920, 04.11.2025
Путин поблагодарил всех, кто видит в России надежного партнера
Вчера, 18:19
 
КультураОбществоРоссияМихаил ШвыдкойВладимир Путин
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала