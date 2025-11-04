https://ria.ru/20251104/shvydkoy-2052819334.html
Швыдкой заявил, что русская культура не отменяема
МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Русская культура не отменяема, как русская жизнь и сама Россия, заявил специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.
Президент России Владимир Путин
вручает премии президента РФ за вклад в укрепление единства российской нации 2023-2025 годов в Кремле в День народного единства. Швыдкой
был награжден орденом "За заслуги перед Отечеством" III степени.
"Уверен, что русская культура не отменяема, как не отменяема русская жизнь, как не отменяема Россия, у которой должно быть великое будущее", - сказал Швыдкой на награждении в Кремле.
Они подчеркнул, что результаты деятельности, которой он занимается, существуют благодаря великой русской культуре, "культуре всемирно отзывчивой, культуре, которая предъявляет миру высокие образцы гуманизма", и тем людям, которые являются друзьями России и проводниками русской культуры в мире.