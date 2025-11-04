Швыдкой заявил, что русская культура не отменяема

МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Русская культура не отменяема, как русская жизнь и сама Россия, заявил специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой.

Президент России Владимир Путин вручает премии президента РФ за вклад в укрепление единства российской нации 2023-2025 годов в Кремле в День народного единства. Швыдкой был награжден орденом "За заслуги перед Отечеством" III степени.

"Уверен, что русская культура не отменяема, как не отменяема русская жизнь, как не отменяема Россия, у которой должно быть великое будущее", - сказал Швыдкой на награждении в Кремле.