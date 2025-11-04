https://ria.ru/20251104/sever-2052754358.html
ВСУ потеряли до 225 военных в зоне работы группировки "Север" за сутки
ВСУ потеряли до 225 военных в зоне работы группировки "Север" за сутки - РИА Новости, 04.11.2025
ВСУ потеряли до 225 военных в зоне работы группировки "Север" за сутки
ВСУ за сутки потеряли до 225 военных в зоне действий российской группировки войск "Север", сообщило во вторник министерство обороны РФ. РИА Новости, 04.11.2025
2025
