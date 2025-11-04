Рейтинг@Mail.ru
ВСУ потеряли до 225 военных в зоне работы группировки "Север" за сутки - РИА Новости, 04.11.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
12:27 04.11.2025
ВСУ потеряли до 225 военных в зоне работы группировки "Север" за сутки
ВСУ потеряли до 225 военных в зоне работы группировки "Север" за сутки - РИА Новости, 04.11.2025
ВСУ потеряли до 225 военных в зоне работы группировки "Север" за сутки
ВСУ за сутки потеряли до 225 военных в зоне действий российской группировки войск "Север", сообщило во вторник министерство обороны РФ. РИА Новости, 04.11.2025
специальная военная операция на украине
алексеевка
сумская область
волчанск
вооруженные силы украины
министерство обороны рф (минобороны рф)
Специальная военная операция на Украине, Алексеевка, Сумская область, Волчанск, Вооруженные силы Украины, Министерство обороны РФ (Минобороны РФ)
ВСУ потеряли до 225 военных в зоне работы группировки "Север" за сутки

МО РФ: ВСУ потеряли до 225 военных в зоне работы группировки "Север" за сутки

Боевая работа РСЗО "Град" в зоне СВО. Архивное фото
МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. ВСУ за сутки потеряли до 225 военных в зоне действий российской группировки войск "Север", сообщило во вторник министерство обороны РФ.
"Подразделения группировки войск "Север" нанесли поражение формированиям трех механизированных, штурмового полка ВСУ и двух бригад теробороны в районах населенных пунктов Алексеевка, Андреевка, Пролетарское, Новая Сечь и Корчаковка Сумской области. На харьковском направлении нанесено поражение подразделениям механизированной и мотопехотной бригад ВСУ в районах населенных пунктов Синельниково и Волчанск Харьковской области", - говорится в сводке военного ведомства.
"ВСУ потеряли до 225 военнослужащих, 12 автомобилей и орудие полевой артиллерии. Уничтожены станция радиоэлектронной разведки, три склада боеприпасов и четыре склада материальных средств", - отмечает Минобороны РФ.
Специальная военная операция на УкраинеАлексеевкаСумская областьВолчанскВооруженные силы УкраиныМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)
 
 
