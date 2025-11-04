Вучич анонсировал досрочные выборы в Сербии

МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. Парламентские выборы в Сербии пройдут до истечения текущего срока полномочий органа, сообщил президент Сербии Вучич.
"Когда? Компетентный орган примет решение об этом. И люди покажут, какую политику они поддерживают на выборах", — передает его слова издание Srbija Danas.
По словам главы государства, соответствующее решение будет приниматься "с уважением к требованиям протестующих". Выборы могут пройти до конца года.
Массовые протесты студентов и оппозиции продолжаются в Сербии спустя уже год после обрушения навеса на железнодорожном вокзале в городе Нови-Сад, при котором погибли 15 человек. Их участники требуют досрочных выборов, публикации полной документации по реконструкции вокзала, уголовной ответственности для причастных к трагедии чиновников и освобождения от преследования всех задержанных на протестах. Часто протестующие блокируют дороги и вступают в столкновения с полицией.