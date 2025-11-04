Рейтинг@Mail.ru
01:25 04.11.2025 (обновлено: 08:58 04.11.2025)
Вучич анонсировал досрочные выборы в Сербии
Парламентские выборы в Сербии пройдут до истечения текущего срока полномочий органа, сообщил президент Сербии Вучич. РИА Новости, 04.11.2025
2025
сербия, в мире, парламентские выборы в сербии, александр вучич
Сербия, В мире, Парламентские выборы в Сербии, Александр Вучич
МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости. Парламентские выборы в Сербии пройдут до истечения текущего срока полномочий органа, сообщил президент Сербии Вучич.
"Когда? Компетентный орган примет решение об этом. И люди покажут, какую политику они поддерживают на выборах", — передает его слова издание Srbija Danas.
По словам главы государства, соответствующее решение будет приниматься "с уважением к требованиям протестующих". Выборы могут пройти до конца года.
Массовые протесты студентов и оппозиции продолжаются в Сербии спустя уже год после обрушения навеса на железнодорожном вокзале в городе Нови-Сад, при котором погибли 15 человек. Их участники требуют досрочных выборов, публикации полной документации по реконструкции вокзала, уголовной ответственности для причастных к трагедии чиновников и освобождения от преследования всех задержанных на протестах. Часто протестующие блокируют дороги и вступают в столкновения с полицией.
СербияВ миреПарламентские выборы в СербииАлександр Вучич
 
 
