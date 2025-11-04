Рейтинг@Mail.ru
В Сербии студенты протестуют против реконструкции здания генштаба - РИА Новости, 04.11.2025
04.11.2025
В Сербии студенты протестуют против реконструкции здания генштаба
В Сербии студенты протестуют против реконструкции здания генштаба - РИА Новости, 04.11.2025
В Сербии студенты протестуют против реконструкции здания генштаба
Студенты и поддерживающие их граждане во вторник протестуют у здания Скупщины (парламента) Сербии против принятия специального закона для реконструкции бывшего... РИА Новости, 04.11.2025
2025-11-04T19:34:00+03:00
2025-11-04T19:34:00+03:00
в мире, сербия, белград (город), сша, дональд трамп, александр вучич, джаред кушнер, нато, оон
В мире, Сербия, Белград (город), США, Дональд Трамп, Александр Вучич, Джаред Кушнер, НАТО, ООН
В Сербии студенты протестуют против реконструкции здания генштаба

В Сербии протестуют против реконструкции разрушенного НАТО здания генштаба

© РИА Новости / Кирилл Зыков | Перейти в медиабанкФлаг Сербии
Флаг Сербии - РИА Новости, 1920, 04.11.2025
© РИА Новости / Кирилл Зыков
Перейти в медиабанк
Флаг Сербии. Архивное фото
БЕЛГРАД, 4 ноя - РИА Новости. Студенты и поддерживающие их граждане во вторник протестуют у здания Скупщины (парламента) Сербии против принятия специального закона для реконструкции бывшего здания генштаба, разрушенного при агрессии НАТО в 1999 году, передает корреспондент РИА Новости.
Комитет Скупщины по территориальному планированию, транспорту, инфраструктуре и телекоммуникации во вторник одобрил специальный закон (lex specialis) о реконструкции бывшего здания генштаба в Белграде, разрушенного авиаударами НАТО в 1999 году, и направил его на утверждение парламенту. Инициативу подали 110 из 250 парламентариев, рассмотрение документа начато на пленарном заседании во вторник.
Президент Сербии Александр Вучич - РИА Новости, 1920, 04.11.2025
Вучич анонсировал досрочные выборы в Сербии
Вчера, 01:25
Протестующие у парламента Сербии с воскресенья студенты и поддерживающие их граждане во вторник выступают против рассмотрения парламентом проекта специального закона. Законопроект открывает возможности для участия в реконструкции инвесторов из США, близких президенту Дональду Трампу. Протестующие скандируют: "Не отдадим генштаб!". Они свистят и выкрикивают оскорбления в адрес властей. Полиция не вмешивается.
"В 1999 году в ходе агрессии НАТО это здание разрушено, и так разрушенное и стоит 26 лет. Новое строительство, а не руины, показывает, что бомбардировки не привели к тому эффекту, которого они (агрессоры – ред.) желали… Всем гражданам, которые в эти дни слышали толкования разных специалистов, хочу сказать, чтобы задали себе вопрос: было ли после Второй мировой войны хоть одно полностью разрушенное здание в Белграде, которое могли и не отстроили заново? Ответ – нет", - сказал, предлагая законопроект депутатам, глава фракции правящей Сербской прогрессивной партии Миленко Йованов.
Он напомнил, что здание было построено в 1956-1959 годах и использовалась еще как Союзный секретариат народной обороны СФРЮ.
Полиция и протестующие у здания Скупщины в Белграде, Сербия - РИА Новости, 1920, 04.11.2025
Вучич заявил, что в Белграде ищут приезжих снайперов
Вчера, 02:22
Президент Сербии Александр Вучич заявил ранее, что ожидает принятия Скупщиной специального закона о реконструкции зданий бывшего генштаба. По словам Вучича, он ещё в 2016 году выступал за реконструкцию зданий и "договорился с американцами, что там будет размещен и музей жертв НАТО, и это будет сделано на их деньги", но отдельные люди в прокуратуре завели уголовное дело о снятии городскими властями защитного статуса с объекта по указанию извне, "чтобы Сербия не могла установить лучшие отношения" с администрацией Трампа.
Вучич сообщал в марте, что говорил с сыном президента США Дональдом Трампом-младшим в ходе его визита в Белград о возможности создания мемориальной комнаты, посвященной бомбардировкам НАТО, в будущем отеле Трампа на месте разрушенных зданий генштаба и МО.
В июне 2024 года он подробно обсудил с зятем и экс-советником Трампа Джаредом Кушнером строительство отеля в Белграде. Кушнер 16 марта 2024 года в преддверии 25-й годовщины бомбардировок НАТО Союзной республики Югославия показал в соцсетях "проекты развития" высотных зданий на месте разрушенных авиаударами генштаба и минобороны Сербии.
Полиция и протестующие у здания Скупщины в Белграде. 2 ноября 2025 - РИА Новости, 1920, 03.11.2025
Полиция Сербии задержала 37 человек за беспорядки у парламента в Белграде
3 ноября, 04:44
В январе 2025 года зять Трампа заявил СМИ, что его инвестиционная фирма Affinity Partners построит в сербской столице отель на месте здания бывшего министерства обороны Югославии, по его словам, проект "повышает престиж Белграда".
Исполнительный совет Сербской академии наук и искусств (САНУ) в 2024 году призвал снова придать комплексу зданий генштаба и минобороны статус объекта культурного наследия исключительного значения для Сербии и провести конкурс проектов реконструкции, так как это вопрос "самоуважения, этических принципов и норм".
Авиация НАТО в ночь на 30 апреля 1999 года совершила налет на Белград, разрушив телебашню на горе Авала, ретранслятор телеканала "Студио Б", здания МВД по соседству с Клиническим центром Сербии, жилой район Чубура в городском муниципалитете Врачар и Союзный секретариат народной обороны. После первого авиаудара, когда на его место прибыли экстренные службы и журналисты, НАТО нанесла повторный - погибли не менее трех человек, еще 40 получили ранения. С тех пор разрушенные корпуса на центральной улице Кнеза Милоша стоят прямо напротив офиса кабмина и МИД страны.
Военная операция НАТО против Союзной Республики Югославия была предпринята без одобрения Совета Безопасности ООН на основе утверждения западных стран о том, что власти республики якобы проводили этнические чистки в косовской автономии и спровоцировали там гуманитарную катастрофу. Авиаудары Североатлантического альянса продолжались c 24 марта по 10 июня 1999 года. Бомбардировки НАТО привели к гибели свыше 2,5 тысяч человек, включая 87 детей, и ущербу в 100 миллиардов долларов, медики регистрируют последствия применения обедненного урана, ведущие к росту онкологических заболеваний.
Сербский гвардеец - РИА Новости, 1920, 04.11.2025
ЕК назвала причину задержки вступления Сербии в ЕС
Вчера, 17:17
 
В миреСербияБелград (город)СШАДональд ТрампАлександр ВучичДжаред КушнерНАТОООН
 
 
