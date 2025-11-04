В Сербии студенты протестуют против реконструкции здания генштаба

БЕЛГРАД, 4 ноя - РИА Новости. Студенты и поддерживающие их граждане во вторник протестуют у здания Скупщины (парламента) Сербии против принятия специального закона для реконструкции бывшего здания генштаба, разрушенного при агрессии НАТО в 1999 году, передает корреспондент РИА Новости.

Комитет Скупщины по территориальному планированию, транспорту, инфраструктуре и телекоммуникации во вторник одобрил специальный закон (lex specialis) о реконструкции бывшего здания генштаба в Белграде , разрушенного авиаударами НАТО в 1999 году, и направил его на утверждение парламенту. Инициативу подали 110 из 250 парламентариев, рассмотрение документа начато на пленарном заседании во вторник.

Протестующие у парламента Сербии с воскресенья студенты и поддерживающие их граждане во вторник выступают против рассмотрения парламентом проекта специального закона. Законопроект открывает возможности для участия в реконструкции инвесторов из США , близких президенту Дональду Трампу . Протестующие скандируют: "Не отдадим генштаб!". Они свистят и выкрикивают оскорбления в адрес властей. Полиция не вмешивается.

"В 1999 году в ходе агрессии НАТО это здание разрушено, и так разрушенное и стоит 26 лет. Новое строительство, а не руины, показывает, что бомбардировки не привели к тому эффекту, которого они (агрессоры – ред.) желали… Всем гражданам, которые в эти дни слышали толкования разных специалистов, хочу сказать, чтобы задали себе вопрос: было ли после Второй мировой войны хоть одно полностью разрушенное здание в Белграде, которое могли и не отстроили заново? Ответ – нет", - сказал, предлагая законопроект депутатам, глава фракции правящей Сербской прогрессивной партии Миленко Йованов.

Он напомнил, что здание было построено в 1956-1959 годах и использовалась еще как Союзный секретариат народной обороны СФРЮ.

Президент Сербии Александр Вучич заявил ранее, что ожидает принятия Скупщиной специального закона о реконструкции зданий бывшего генштаба. По словам Вучича, он ещё в 2016 году выступал за реконструкцию зданий и "договорился с американцами, что там будет размещен и музей жертв НАТО, и это будет сделано на их деньги", но отдельные люди в прокуратуре завели уголовное дело о снятии городскими властями защитного статуса с объекта по указанию извне, "чтобы Сербия не могла установить лучшие отношения" с администрацией Трампа.

Вучич сообщал в марте, что говорил с сыном президента США Дональдом Трампом-младшим в ходе его визита в Белград о возможности создания мемориальной комнаты, посвященной бомбардировкам НАТО, в будущем отеле Трампа на месте разрушенных зданий генштаба и МО.

В июне 2024 года он подробно обсудил с зятем и экс-советником Трампа Джаредом Кушнером строительство отеля в Белграде. Кушнер 16 марта 2024 года в преддверии 25-й годовщины бомбардировок НАТО Союзной республики Югославия показал в соцсетях "проекты развития" высотных зданий на месте разрушенных авиаударами генштаба и минобороны Сербии.

В январе 2025 года зять Трампа заявил СМИ, что его инвестиционная фирма Affinity Partners построит в сербской столице отель на месте здания бывшего министерства обороны Югославии , по его словам, проект "повышает престиж Белграда".

Исполнительный совет Сербской академии наук и искусств (САНУ) в 2024 году призвал снова придать комплексу зданий генштаба и минобороны статус объекта культурного наследия исключительного значения для Сербии и провести конкурс проектов реконструкции, так как это вопрос "самоуважения, этических принципов и норм".

Авиация НАТО в ночь на 30 апреля 1999 года совершила налет на Белград, разрушив телебашню на горе Авала, ретранслятор телеканала "Студио Б", здания МВД по соседству с Клиническим центром Сербии, жилой район Чубура в городском муниципалитете Врачар и Союзный секретариат народной обороны. После первого авиаудара, когда на его место прибыли экстренные службы и журналисты, НАТО нанесла повторный - погибли не менее трех человек, еще 40 получили ранения. С тех пор разрушенные корпуса на центральной улице Кнеза Милоша стоят прямо напротив офиса кабмина и МИД страны.