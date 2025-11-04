Рейтинг@Mail.ru
Сенаторы США обсуждают новое соглашение для завершения шатдауна - РИА Новости, 04.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
18:55 04.11.2025
https://ria.ru/20251104/senatory-2052823177.html
Сенаторы США обсуждают новое соглашение для завершения шатдауна
Сенаторы США обсуждают новое соглашение для завершения шатдауна - РИА Новости, 04.11.2025
Сенаторы США обсуждают новое соглашение для завершения шатдауна
Сенаторы США обсуждают новое временное соглашение, которое позволит возобновить работу правительства после более чем месячного шатдауна, пишет во вторник... РИА Новости, 04.11.2025
2025-11-04T18:55:00+03:00
2025-11-04T18:55:00+03:00
в мире
сша
аризона
джон тьюн
джон баррассо
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/1b/1861056619_172:518:2888:2046_1920x0_80_0_0_678a8fdafb90e0619928d775ee106e27.jpg
https://ria.ru/20251103/tramp-2052571712.html
https://ria.ru/20251030/ssha-2051964419.html
сша
аризона
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/1b/1861056619_279:0:3010:2048_1920x0_80_0_0_7427d090b96dbf3bd4a2038755dc8535.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, аризона, джон тьюн, джон баррассо
В мире, США, Аризона, Джон Тьюн, Джон Баррассо
Сенаторы США обсуждают новое соглашение для завершения шатдауна

Semafor: сенаторы США обсуждают новое временное соглашение для правительства

© AP Photo / Carolyn KasterФлаги США в здании Капитолия в Вашингтоне, США
Флаги США в здании Капитолия в Вашингтоне, США - РИА Новости, 1920, 04.11.2025
© AP Photo / Carolyn Kaster
Флаги США в здании Капитолия в Вашингтоне, США . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
ВАШИНГТОН, 4 ноя — РИА Новости. Сенаторы США обсуждают новое временное соглашение, которое позволит возобновить работу правительства после более чем месячного шатдауна, пишет во вторник издание Semafor.
Речь идёт о принятии очередного временного бюджета, который продлит финансирование федеральных ведомств как минимум до декабря, а возможно и дольше.
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 03.11.2025
Трамп рассказал, чем закончится шатдаун
3 ноября, 04:13
Лидер республиканцев в Сенате Джон Тьюн заявил журналистам, что теперь цель республиканцев — "отправить в Палату представителей документ, который позволит открыть правительство". Его заместитель Джон Баррассо уточнил, что нынешняя резолюция о временном финансировании действует до 21 ноября, и срок необходимо продлить.
Однако республиканцы расходятся во мнениях, насколько долгим должен быть новый срок. Консерваторы хотят продлить финансирование до 15 января, чтобы избежать новой сделки с демократами перед Рождеством, когда обычно принимаются компромиссные решения. Глава бюджетного комитета Сената Сьюзан Коллинз, напротив, предлагает ограничиться 19 декабря, опасаясь, что более длительная отсрочка "убьёт мотивацию к работе над полноценным бюджетом".
Демократы, в свою очередь, настаивают, чтобы в новый временный бюджет были включены продлённые налоговые льготы на медицинские страховки — это одно из их ключевых требований. "Смысл в том, что мы наконец начали обсуждать, как именно будем открывать правительство. Срок 21 ноября никого не устраивает", — сказал сенатор-демократ от Аризоны Марк Келли.
Как отмечает Semafor, за предыдущие выходные переговоры в сенате действительно продвинулись, и впервые за несколько недель законодатели считают, что соглашение о возобновлении работы правительства может быть достигнуто в ближайшее время.
Вид на небоскребы центральной части Манхэттена - РИА Новости, 1920, 30.10.2025
В штате Нью-Йорк ввели режим чрезвычайного положения из-за шатдауна
30 октября, 21:11
 
В миреСШААризонаДжон ТьюнДжон Баррассо
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала