Сенаторы США обсуждают новое соглашение для завершения шатдауна

ВАШИНГТОН, 4 ноя — РИА Новости. Сенаторы США обсуждают новое временное соглашение, которое позволит возобновить работу правительства после более чем месячного шатдауна, пишет во вторник издание Сенаторы США обсуждают новое временное соглашение, которое позволит возобновить работу правительства после более чем месячного шатдауна, пишет во вторник издание Semafor

Речь идёт о принятии очередного временного бюджета, который продлит финансирование федеральных ведомств как минимум до декабря, а возможно и дольше.

Лидер республиканцев в Сенате Джон Тьюн заявил журналистам, что теперь цель республиканцев — "отправить в Палату представителей документ, который позволит открыть правительство". Его заместитель Джон Баррассо уточнил, что нынешняя резолюция о временном финансировании действует до 21 ноября, и срок необходимо продлить.

Однако республиканцы расходятся во мнениях, насколько долгим должен быть новый срок. Консерваторы хотят продлить финансирование до 15 января, чтобы избежать новой сделки с демократами перед Рождеством, когда обычно принимаются компромиссные решения. Глава бюджетного комитета Сената Сьюзан Коллинз, напротив, предлагает ограничиться 19 декабря, опасаясь, что более длительная отсрочка "убьёт мотивацию к работе над полноценным бюджетом".

Демократы, в свою очередь, настаивают, чтобы в новый временный бюджет были включены продлённые налоговые льготы на медицинские страховки — это одно из их ключевых требований. "Смысл в том, что мы наконец начали обсуждать, как именно будем открывать правительство. Срок 21 ноября никого не устраивает", — сказал сенатор-демократ от Аризоны Марк Келли.