Сенаторы США обсуждают новое соглашение для завершения шатдауна

ВАШИНГТОН, 4 ноя — РИА Новости. Сенаторы США обсуждают новое временное соглашение, которое позволит возобновить работу правительства после более чем месячного шатдауна, пишет во вторник издание Semafor.
Речь идёт о принятии очередного временного бюджета, который продлит финансирование федеральных ведомств как минимум до декабря, а возможно и дольше.
Лидер республиканцев в Сенате Джон Тьюн заявил журналистам, что теперь цель республиканцев — "отправить в Палату представителей документ, который позволит открыть правительство". Его заместитель Джон Баррассо уточнил, что нынешняя резолюция о временном финансировании действует до 21 ноября, и срок необходимо продлить.
Однако республиканцы расходятся во мнениях, насколько долгим должен быть новый срок. Консерваторы хотят продлить финансирование до 15 января, чтобы избежать новой сделки с демократами перед Рождеством, когда обычно принимаются компромиссные решения. Глава бюджетного комитета Сената Сьюзан Коллинз, напротив, предлагает ограничиться 19 декабря, опасаясь, что более длительная отсрочка "убьёт мотивацию к работе над полноценным бюджетом".
Демократы, в свою очередь, настаивают, чтобы в новый временный бюджет были включены продлённые налоговые льготы на медицинские страховки — это одно из их ключевых требований. "Смысл в том, что мы наконец начали обсуждать, как именно будем открывать правительство. Срок 21 ноября никого не устраивает", — сказал сенатор-демократ от Аризоны Марк Келли.
Как отмечает Semafor, за предыдущие выходные переговоры в сенате действительно продвинулись, и впервые за несколько недель законодатели считают, что соглашение о возобновлении работы правительства может быть достигнуто в ближайшее время.
