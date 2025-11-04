"Конец не за горами". Что ученые прочли в древней рукописи майя

МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости, Сергей Проскурин. Специалисты по-новому взглянули на один из самых известных артефактов цивилизации майя — Дрезденский кодекс. Какие только версии не высказывались о предназначении этого документа — от расписания кровавых жертвоприношений до памятки по апокалипсису. Но, кажется, теперь точка наконец поставлена.

Уникальный, но не единственный

Сегодня уже мало кто вспомнит, какой ажиотаж, панику и ужас вызывало у многих сочетание "21.12.2012". Именно в это день, если верить СМИ, должен был произойти конец света по календарю майя.

На самом деле, выбор даты неслучайный. Еще в начале 1960-х ее предложил американский майянист Майкл Коу — шутки ради, конечно. Но, как говорится, в каждой шутке… Расчеты профессор проводил, опираясь на дошедшие до наших дней ритуальные надписи и письменные документы. В частности, Дрезденский кодекс.

Именно им заинтересовались специалисты из университета в Олбани. Последние месяцы они тщательно штудировали диковинные (более похожие на комикс) страницы индейской бумаги аматль. И пришли к неожиданному выводу: их трактовали в корне неверно.

Этот документ — не единственный в своем роде. В классический период своей истории (приблизительно XI-XIV века) майя создали множество подобных иероглифических рукописей. Сложенные гармошкой, они сплошь усеяны красочными изображениями божеств и правителей. Иллюстрации сопровождаются небольшими текстовыми сообщениями.

© Getty Images / Patryk_Kosmider Индеец майя

Как правило, археологи находили их в жреческих гробницах. Поэтому сразу предположили, что там содержатся некие научно-религиозные знания.

Но Дрезденский кодекс — уникальный: единственный, сохранившийся полностью, причем в прекрасном состоянии. Впервые документ упоминается в 1739-м — когда хранитель Королевской библиотеки в Дрездене купил его у некоего частного лица. Как манускрипт попал к последнему — большая загадка.

Полтора века спустя немецкий историк и математик Эрнст Ферстеманн совершил невероятное: расшифровал манускрипт. Именно благодаря его работе современные ученые узнали о "долгом счете" — методе, по которому майя определяли конец одной эпохи и начало следующей. К слову, именно это, а не "конец света" и произошло 23 декабря 2012-го.

Расписание жертвоприношений

Однако один отрывок долгое время не давал ученым спокойно спать. Удалось лишь установить, что это календарь. Только вот чего? Одни предполагали, что сельскохозяйственный. Действительно, там есть периодические совпадения с началом сезонов дождей и засухи. Но больше никаких признаков аграрного назначения.

© Public domain Фреска из гробницы в Уашактуне

Другие обратили внимание на любопытные параллели: в таблице некоторые даты привязаны к тому или иному божеству. Следовательно, это не что иное, как список праздников. Правда, гипотеза не выдержала простой проверки фактами — там отсутствовали главные торжества — например, месяц Поп (июль в традиционном календаре) — местный Новый год.

Третьи продвинулись дальше всех: в Дрезденском кодексе содержится календарь солнечных затмений. Причем настолько точный, что одно время даже подозревали позднейшую подделку.

В 2016-м антрополог Херардо Алдана из Калифорнийского университета дополнил эту гипотезу. По его мнению, манускрипт создали в Чичен-Ица — легендарном городе, славившемся храмами и обсерваторией. Путем долгих наблюдений за Солнцем и ближайшей к Земле планетой Венерой местные астрономы и составили столь подробный атлас.

А сделано это было с одной единственной целью. "Они использовали <…> небесные светила для расчета культовых циклов, — объяснил исследователь. — В Чичен-Ица было много религиозных торжеств, когда весь город собирался вместе и проводились определенные ритуалы. Разумеется, их даты должны были быть определены с максимальной точностью".

Проще, чем кажется

Всеобщей поддержки в научных кругах теория Алдана не получила. Зато во многом вдохновила специалистов из Олбани на нынешнее новаторское исследование. В статье профессор университета предложил рассматривать Дрезденский кодекс не как отдельно взятый документ, а как "звено долгой традиции наблюдений".

В таком случае все встает на свои места. Эксперты из Олбани выяснили: для своих расчетов майя не создавали каждый раз новую таблицу, а просто накладывали ее на старую.

"Таким образом, они "обновляли" календарь. Такой подход позволял корректировать астрономические погрешности, которые накапливались с течением времени. Например, лишние дни в високосные годы", — отмечает один из авторов опубликованной по результатам исследования статьи профессор филологии Джон Джастесон.

А вот расписание солнечных затмений здесь совсем ни при чем: оно побочный продукт обычных бытовых расчетов. Дело в том, что кодекс охватывает период в 405 месяцев, или 11 960 дней. Это число больше коррелирует с местным годичным циклом (у майя год длился 206 дней), нежели с фазами прохождения Луны по диску Солнца.