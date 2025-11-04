Рейтинг@Mail.ru
"Конец не за горами". Что ученые прочли в древней рукописи майя - РИА Новости, 04.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Вид на пролив Малое море озера Байкал на закате со смотровой площадки у памятника бродяге по трассе Иркутск - МРС (Маломорская рыбная станция) - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Религия
 
08:00 04.11.2025 (обновлено: 08:02 04.11.2025)
https://ria.ru/20251104/rukopis-2051911003.html
"Конец не за горами". Что ученые прочли в древней рукописи майя
"Конец не за горами". Что ученые прочли в древней рукописи майя - РИА Новости, 04.11.2025
"Конец не за горами". Что ученые прочли в древней рукописи майя
Специалисты по-новому взглянули на один из самых известных артефактов цивилизации майя — Дрезденский кодекс. Какие только версии не высказывались о... РИА Новости, 04.11.2025
2025-11-04T08:00:00+03:00
2025-11-04T08:02:00+03:00
религия
аналитика - религия и мировоззрение
https://cdnn21.img.ria.ru/images/91504/46/915044648_0:257:2644:1744_1920x0_80_0_0_8e622f551906c4b62e6f5659e1b28d5d.jpg
https://ria.ru/20251026/sekret-2050143664.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Никита Бизин
Никита Бизин
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/91504/46/915044648_0:9:2644:1992_1920x0_80_0_0_558377d5e962f6fff1f5de3553d6bd23.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
аналитика - религия и мировоззрение
Религия, Аналитика - Религия и мировоззрение
"Конец не за горами". Что ученые прочли в древней рукописи майя

Джастесон: Дрезденский кодекс был обычным календарем майя, а не картой затмений

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкЧасы отсчета времени до конца света в парке Горького
Часы отсчета времени до конца света в парке Горького - РИА Новости, 1920, 04.11.2025
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в медиабанк
Часы отсчета времени до конца света в парке Горького
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 4 ноя — РИА Новости, Сергей Проскурин. Специалисты по-новому взглянули на один из самых известных артефактов цивилизации майя — Дрезденский кодекс. Какие только версии не высказывались о предназначении этого документа — от расписания кровавых жертвоприношений до памятки по апокалипсису. Но, кажется, теперь точка наконец поставлена.

Уникальный, но не единственный

Сегодня уже мало кто вспомнит, какой ажиотаж, панику и ужас вызывало у многих сочетание "21.12.2012". Именно в это день, если верить СМИ, должен был произойти конец света по календарю майя.
© РИА Новости / Константин Родиков | Перейти в медиабанкНаборы для встречи "Конца света 21.12.12"
Наборы для встречи Конца света 21.12.12 - РИА Новости, 1920, 01.11.2025
© РИА Новости / Константин Родиков
Перейти в медиабанк
Наборы для встречи "Конца света 21.12.12"
На самом деле, выбор даты неслучайный. Еще в начале 1960-х ее предложил американский майянист Майкл Коу — шутки ради, конечно. Но, как говорится, в каждой шутке… Расчеты профессор проводил, опираясь на дошедшие до наших дней ритуальные надписи и письменные документы. В частности, Дрезденский кодекс.
Именно им заинтересовались специалисты из университета в Олбани. Последние месяцы они тщательно штудировали диковинные (более похожие на комикс) страницы индейской бумаги аматль. И пришли к неожиданному выводу: их трактовали в корне неверно.
Этот документ — не единственный в своем роде. В классический период своей истории (приблизительно XI-XIV века) майя создали множество подобных иероглифических рукописей. Сложенные гармошкой, они сплошь усеяны красочными изображениями божеств и правителей. Иллюстрации сопровождаются небольшими текстовыми сообщениями.
© Getty Images / Patryk_KosmiderИндеец майя
Индеец майя - РИА Новости, 1920, 01.11.2025
© Getty Images / Patryk_Kosmider
Индеец майя
Как правило, археологи находили их в жреческих гробницах. Поэтому сразу предположили, что там содержатся некие научно-религиозные знания.
Но Дрезденский кодекс — уникальный: единственный, сохранившийся полностью, причем в прекрасном состоянии. Впервые документ упоминается в 1739-м — когда хранитель Королевской библиотеки в Дрездене купил его у некоего частного лица. Как манускрипт попал к последнему — большая загадка.
CC BY-SA 4.0 / Vgodínez99 / La Piedra del Sol es la representación de los Aztecas utilizaban para medir el tiempoКамень Солнца
Камень Солнца - РИА Новости, 1920, 01.11.2025
CC BY-SA 4.0 / Vgodínez99 / La Piedra del Sol es la representación de los Aztecas utilizaban para medir el tiempo
Камень Солнца
Полтора века спустя немецкий историк и математик Эрнст Ферстеманн совершил невероятное: расшифровал манускрипт. Именно благодаря его работе современные ученые узнали о "долгом счете" — методе, по которому майя определяли конец одной эпохи и начало следующей. К слову, именно это, а не "конец света" и произошло 23 декабря 2012-го.

Расписание жертвоприношений

Однако один отрывок долгое время не давал ученым спокойно спать. Удалось лишь установить, что это календарь. Только вот чего? Одни предполагали, что сельскохозяйственный. Действительно, там есть периодические совпадения с началом сезонов дождей и засухи. Но больше никаких признаков аграрного назначения.
© Public domainФреска из гробницы в Уашактуне
Фреска из гробницы в Уашактуне - РИА Новости, 1920, 01.11.2025
© Public domain
Фреска из гробницы в Уашактуне
Другие обратили внимание на любопытные параллели: в таблице некоторые даты привязаны к тому или иному божеству. Следовательно, это не что иное, как список праздников. Правда, гипотеза не выдержала простой проверки фактами — там отсутствовали главные торжества — например, месяц Поп (июль в традиционном календаре) — местный Новый год.
Третьи продвинулись дальше всех: в Дрезденском кодексе содержится календарь солнечных затмений. Причем настолько точный, что одно время даже подозревали позднейшую подделку.
В 2016-м антрополог Херардо Алдана из Калифорнийского университета дополнил эту гипотезу. По его мнению, манускрипт создали в Чичен-Ица — легендарном городе, славившемся храмами и обсерваторией. Путем долгих наблюдений за Солнцем и ближайшей к Земле планетой Венерой местные астрономы и составили столь подробный атлас.
© Public domainДрезденский кодекс
Дрезденский кодекс - РИА Новости, 1920, 01.11.2025
© Public domain
Дрезденский кодекс
А сделано это было с одной единственной целью. "Они использовали <…> небесные светила для расчета культовых циклов, — объяснил исследователь. — В Чичен-Ица было много религиозных торжеств, когда весь город собирался вместе и проводились определенные ритуалы. Разумеется, их даты должны были быть определены с максимальной точностью".

Проще, чем кажется

Всеобщей поддержки в научных кругах теория Алдана не получила. Зато во многом вдохновила специалистов из Олбани на нынешнее новаторское исследование. В статье профессор университета предложил рассматривать Дрезденский кодекс не как отдельно взятый документ, а как "звено долгой традиции наблюдений".
В таком случае все встает на свои места. Эксперты из Олбани выяснили: для своих расчетов майя не создавали каждый раз новую таблицу, а просто накладывали ее на старую.
CC BY 2.0 / Carlos Reusser Monsalvez / Copy of the Book of Chilam Balam of Ixil displayed at the Museo Nacional de Antropologia in Mexico-cityРукопись Чилам-Балама из Ишиля, экспонированная в Национальном музее антропологии в Мехико
Рукопись Чилам-Балама из Ишиля, экспонированная в Национальном музее антропологии в Мехико - РИА Новости, 1920, 01.11.2025
CC BY 2.0 / Carlos Reusser Monsalvez / Copy of the Book of Chilam Balam of Ixil displayed at the Museo Nacional de Antropologia in Mexico-city
Рукопись Чилам-Балама из Ишиля, экспонированная в Национальном музее антропологии в Мехико
"Таким образом, они "обновляли" календарь. Такой подход позволял корректировать астрономические погрешности, которые накапливались с течением времени. Например, лишние дни в високосные годы", — отмечает один из авторов опубликованной по результатам исследования статьи профессор филологии Джон Джастесон.
А вот расписание солнечных затмений здесь совсем ни при чем: оно побочный продукт обычных бытовых расчетов. Дело в том, что кодекс охватывает период в 405 месяцев, или 11 960 дней. Это число больше коррелирует с местным годичным циклом (у майя год длился 206 дней), нежели с фазами прохождения Луны по диску Солнца.
Иными словами, древние попросту составляли календарь на будущее. Так что не всегда очередной артефакт цивилизации майя полон мистики и загадок. Иногда достаточно элементарных знаний арифметики, чтобы понять, с чем имеешь дело.
Древний город майя Коба - РИА Новости, 1920, 26.10.2025
"Миллионеры из трущоб". Очередной секрет майя озадачил ученых
26 октября, 08:00
 
РелигияАналитика - Религия и мировоззрение
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала