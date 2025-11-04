https://ria.ru/20251104/rozysk-2052705703.html
В России объявили в розыск блогера Гасанова
2025-11-04T04:08:00+03:00
2025-11-04T04:08:00+03:00
2025-11-04T04:08:00+03:00
МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Обвиняемый в отмывании денег блогер Гусейн Гасанов переобъявлен в розыск в России, свидетельствуют данные базы МВД РФ, с которыми ознакомилось РИА Новости.
"Гасанов Гусейн… Основание для розыска: разыскивается по статье УК… Переобъявлен", - указано в ведомственной базе.
В конце апреля Чертановский суд Москвы
заочно арестовал Гасанова
на два месяца с момента задержания на территории РФ
или экстрадиции, также он был объявлен в международный розыск по делу о легализации (отмывании) денежных средств в особо крупном размере. Гасанову заочно предъявлено обвинение.
По версии следствия, в 2019-2021 годах Гасанов уклонился от уплаты налогов на сумму свыше 170 миллионов рублей. В целях придания видимости правомерного пользования деньгами он легализовал из них более 20 миллионов рублей путем финансовых операций.
ФНС
РФ в июне 2024 года подала в суд на Гасанова за неуплату налогов, его счета были заморожены. В июле глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина
заявила, что блогер находится в бегах, а его компании закрыты за долги перед государством.
В поданном в арбитражный суд Москвы исковом заявлении ФНС просила обратить взыскание на имущество Гасанова ориентировочной стоимостью 112 миллионов рублей. В сентябре истец отказался от иска, и суд прекратил дело. Причины отказа не уточнялись.