Рейтинг@Mail.ru
В России объявили в розыск блогера Гасанова - РИА Новости, 04.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
04:08 04.11.2025
https://ria.ru/20251104/rozysk-2052705703.html
В России объявили в розыск блогера Гасанова
В России объявили в розыск блогера Гасанова - РИА Новости, 04.11.2025
В России объявили в розыск блогера Гасанова
Обвиняемый в отмывании денег блогер Гусейн Гасанов переобъявлен в розыск в России, свидетельствуют данные базы МВД РФ, с которыми ознакомилось РИА Новости. РИА Новости, 04.11.2025
2025-11-04T04:08:00+03:00
2025-11-04T04:08:00+03:00
происшествия
москва
россия
гусейн гасанов
екатерина мизулина
федеральная налоговая служба (фнс россии)
лига безопасного интернета
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/07/1740276891_0:383:1154:1032_1920x0_80_0_0_5afde36d57e44528adaef9b61f419130.jpg
https://ria.ru/20251101/sk-2052283549.html
https://ria.ru/20250714/subo--2028981173.html
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/07/07/1740276891_0:275:1154:1140_1920x0_80_0_0_00de706d503e6d67c3fc8e9c446c71be.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, москва, россия, гусейн гасанов, екатерина мизулина, федеральная налоговая служба (фнс россии), лига безопасного интернета
Происшествия, Москва, Россия, Гусейн Гасанов, Екатерина Мизулина, Федеральная налоговая служба (ФНС России), Лига безопасного интернета
В России объявили в розыск блогера Гасанова

В России объявили в розыск подозреваемого в отмывании денег блогера Гасанова

© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаБлогер Гусейн Гасанов
Блогер Гусейн Гасанов - РИА Новости, 1920, 04.11.2025
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Блогер Гусейн Гасанов. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Обвиняемый в отмывании денег блогер Гусейн Гасанов переобъявлен в розыск в России, свидетельствуют данные базы МВД РФ, с которыми ознакомилось РИА Новости.
"Гасанов Гусейн… Основание для розыска: разыскивается по статье УК… Переобъявлен", - указано в ведомственной базе.
Александра Митрошина - РИА Новости, 1920, 01.11.2025
Блогер Митрошина частично признала вину в отмывании денег
1 ноября, 12:18
В конце апреля Чертановский суд Москвы заочно арестовал Гасанова на два месяца с момента задержания на территории РФ или экстрадиции, также он был объявлен в международный розыск по делу о легализации (отмывании) денежных средств в особо крупном размере. Гасанову заочно предъявлено обвинение.
По версии следствия, в 2019-2021 годах Гасанов уклонился от уплаты налогов на сумму свыше 170 миллионов рублей. В целях придания видимости правомерного пользования деньгами он легализовал из них более 20 миллионов рублей путем финансовых операций.
ФНС РФ в июне 2024 года подала в суд на Гасанова за неуплату налогов, его счета были заморожены. В июле глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина заявила, что блогер находится в бегах, а его компании закрыты за долги перед государством.
В поданном в арбитражный суд Москвы исковом заявлении ФНС просила обратить взыскание на имущество Гасанова ориентировочной стоимостью 112 миллионов рублей. В сентябре истец отказался от иска, и суд прекратил дело. Причины отказа не уточнялись.
Субхан Мамедов - РИА Новости, 1920, 14.07.2025
Блогера Subo подозревают в отмывании денег через покупку Lamborghini
14 июля, 12:00
 
ПроисшествияМоскваРоссияГусейн ГасановЕкатерина МизулинаФедеральная налоговая служба (ФНС России)Лига безопасного интернета
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала