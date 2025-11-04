В России объявили в розыск блогера Гасанова

МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Обвиняемый в отмывании денег блогер Гусейн Гасанов переобъявлен в розыск в России, свидетельствуют данные базы МВД РФ, с которыми ознакомилось РИА Новости.

"Гасанов Гусейн… Основание для розыска: разыскивается по статье УК… Переобъявлен", - указано в ведомственной базе.

В конце апреля Чертановский суд Москвы заочно арестовал Гасанова на два месяца с момента задержания на территории РФ или экстрадиции, также он был объявлен в международный розыск по делу о легализации (отмывании) денежных средств в особо крупном размере. Гасанову заочно предъявлено обвинение.

По версии следствия, в 2019-2021 годах Гасанов уклонился от уплаты налогов на сумму свыше 170 миллионов рублей. В целях придания видимости правомерного пользования деньгами он легализовал из них более 20 миллионов рублей путем финансовых операций.