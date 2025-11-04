https://ria.ru/20251104/rossija-2052850944.html
Россия работает над созданием космического корабля, заявил Путин
россия
владимир путин
валерий герасимов
межконтинентальная крылатая ракета "буревестник"
россия
МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Россия работает над созданием космического корабля для перевозки тяжелых грузов, используя ядерные технологии, примененные в новейших "Буревестнике" и "Посейдоне", заявил президент РФ Владимир Путин.
Путин
в ходе награждения разработчиков "Посейдона" и "Буревестника" подчеркнул, что использование новых технологий и материалов позволит России
добиться прорывов "при реализации целого ряда приоритетных национальных проектов и программ".
"В том числе… освоения дальнего и ближнего космоса, включая энергообеспечение космического энерготранспортного корабля для перевозки тяжелых грузов, который мы сейчас создаем, над ним работаем", - сказал глава государства.
Ранее президент РФ Владимир Путин сообщил, что завершены испытания крылатой ракеты неограниченной дальности "Буревестник" с ядерной энергетической установкой. Крылатая ракета с ядерным двигателем "Буревестник" продемонстрировала высокие возможности по обходу средств противоракетной и противовоздушной обороны, доложил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов
президенту России. Он отметил, что крылатая ракета совершила испытательный полет на 14 тысяч километров, и это не предел.
Россия также провела испытания подводного аппарата "Посейдон", сообщил президент РФ. О разработке подводных ядерных беспилотников "Посейдон" Путин впервые объявил в послании Федеральному собранию в 2018 году. По его словам, такие беспилотники можно оснащать как обычными, так и ядерными боеприпасами, что позволит им поражать самые разные цели, в том числе авианосные группировки, береговые укрепления и инфраструктуру.