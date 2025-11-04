Рейтинг@Mail.ru
Россия работает над созданием космического корабля, заявил Путин
22:21 04.11.2025
Россия работает над созданием космического корабля, заявил Путин
Россия работает над созданием космического корабля, заявил Путин

Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Россия работает над созданием космического корабля для перевозки тяжелых грузов, используя ядерные технологии, примененные в новейших "Буревестнике" и "Посейдоне", заявил президент РФ Владимир Путин.
Путин в ходе награждения разработчиков "Посейдона" и "Буревестника" подчеркнул, что использование новых технологий и материалов позволит России добиться прорывов "при реализации целого ряда приоритетных национальных проектов и программ".
"В том числе… освоения дальнего и ближнего космоса, включая энергообеспечение космического энерготранспортного корабля для перевозки тяжелых грузов, который мы сейчас создаем, над ним работаем", - сказал глава государства.
Ранее президент РФ Владимир Путин сообщил, что завершены испытания крылатой ракеты неограниченной дальности "Буревестник" с ядерной энергетической установкой. Крылатая ракета с ядерным двигателем "Буревестник" продемонстрировала высокие возможности по обходу средств противоракетной и противовоздушной обороны, доложил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов президенту России. Он отметил, что крылатая ракета совершила испытательный полет на 14 тысяч километров, и это не предел.
Россия также провела испытания подводного аппарата "Посейдон", сообщил президент РФ. О разработке подводных ядерных беспилотников "Посейдон" Путин впервые объявил в послании Федеральному собранию в 2018 году. По его словам, такие беспилотники можно оснащать как обычными, так и ядерными боеприпасами, что позволит им поражать самые разные цели, в том числе авианосные группировки, береговые укрепления и инфраструктуру.
Путин о международном сотрудничестве в космической отрасли - РИА Новости, 1920, 16.04.2025
Путин рассказал о планах по изучению дальнего космоса
16 апреля, 18:22
 
Россия Владимир Путин Валерий Герасимов межконтинентальная крылатая ракета "Буревестник"
 
 
