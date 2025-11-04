Россия работает над созданием космического корабля, заявил Путин

"В том числе… освоения дальнего и ближнего космоса, включая энергообеспечение космического энерготранспортного корабля для перевозки тяжелых грузов, который мы сейчас создаем, над ним работаем", - сказал глава государства.

Россия также провела испытания подводного аппарата "Посейдон", сообщил президент РФ. О разработке подводных ядерных беспилотников "Посейдон" Путин впервые объявил в послании Федеральному собранию в 2018 году. По его словам, такие беспилотники можно оснащать как обычными, так и ядерными боеприпасами, что позволит им поражать самые разные цели, в том числе авианосные группировки, береговые укрепления и инфраструктуру.