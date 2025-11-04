https://ria.ru/20251104/rossija-2052850353.html
Россия начала разработку новых крылатых ракет с ядерной установкой
Россия начала разработку новых крылатых ракет с ядерной установкой, которые в перспективе могут стать гиперзвуковыми, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 04.11.2025
Россия, Владимир Путин, Валерий Герасимов, межконтинентальная крылатая ракета "Буревестник"
МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Россия начала разработку новых крылатых ракет с ядерной установкой, которые в перспективе могут стать гиперзвуковыми, заявил президент РФ Владимир Путин.
"На основе подобных энергетических установок (как в "Буревестнике" и "Посейдоне" - ред.) уже создаётся новое поколение типов вооружений. Больше того, началась разработка следующего поколения крылатых ракет с ядерными двигателями. Их скорость более чем втрое превысит скорость звука, а в перспективе они станут и гиперзвуковыми. Мы недавно это с некоторыми из находящихся в этом зале коллег обсуждали", - отметил Путин
на церемонии награждения создателей "Буревестника" и "Посейдона".
Ранее президент РФ
Владимир Путин сообщил, что завершены испытания крылатой ракеты неограниченной дальности "Буревестник" с ядерной энергетической установкой. Крылатая ракета с ядерным двигателем "Буревестник" продемонстрировала высокие возможности по обходу средств противоракетной и противовоздушной обороны, доложил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов
президенту России. Он отметил, что крылатая ракета совершила испытательный полет на 14 тысяч километров, и это не предел.
Россия также провела испытания подводного аппарата "Посейдон", сообщил президент РФ. О разработке подводных ядерных беспилотников "Посейдон" Путин впервые объявил в послании Федеральному собранию в 2018 году. По его словам, такие беспилотники можно оснащать как обычными, так и ядерными боеприпасами, что позволит им поражать самые разные цели, в том числе авианосные группировки, береговые укрепления и инфраструктуру.