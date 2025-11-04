https://ria.ru/20251104/rossija-2052829953.html
Песков: Россия не хочет, чтобы сербскими боеприпасами стреляли в ее солдат
России не хотелось бы видеть, чтобы произведенные в Сербии боеприпасы стреляли в российских солдат, заявил во вторник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий... РИА Новости, 04.11.2025
2025-11-04T19:37:00+03:00
в мире
в мире, сербия, россия, дмитрий песков, александр вучич
