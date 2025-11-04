Рейтинг@Mail.ru
Россия не передает США карты линии боевого соприкосновения, заявил Песков
19:18 04.11.2025
Россия не передает США карты линии боевого соприкосновения, заявил Песков
Россия сейчас не передает США российские карты линии боевого соприкосновения, раньше такие пояснения давались, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
2025-11-04T19:18:00+03:00
2025-11-04T19:18:00+03:00
в мире
россия
сша
вашингтон (штат)
дмитрий песков
россия
сша
вашингтон (штат)
в мире, россия, сша, вашингтон (штат), дмитрий песков
В мире, Россия, США, Вашингтон (штат), Дмитрий Песков
Россия не передает США карты линии боевого соприкосновения, заявил Песков

Песков: Россия сейчас не передает США карты линии боевого соприкосновения

МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Россия сейчас не передает США российские карты линии боевого соприкосновения, раньше такие пояснения давались, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Сейчас не передаем. Когда были контакты, разумеется, пояснения по картам давались", - сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, передает ли Россия Вашингтону российские варианты карт линии боевого соприкосновения.
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 04.11.2025
Путин рассказал о стремлении России к международному сотрудничеству
Заголовок открываемого материала