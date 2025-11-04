Рейтинг@Mail.ru
11:56 04.11.2025 (обновлено: 12:35 04.11.2025)
Россия и Китай почти полностью перешли на расчеты в национальных валютах
Россия и Китай почти полностью перешли на расчеты в национальных валютах
ПЕКИН, 4 ноя - РИА Новости. Россия и Китай практически полностью перешли на расчеты в национальных валютах, 99,1% расчётов происходит в юанях и рублях, заявил во вторник министр финансов РФ Антон Силуанов на 11-м Российско-Китайском финансовом диалоге в Пекине.
“Мы (Россия и Китай - ред.) практически полностью перешли в расчетах национальной валюты, 99,1% расчетов - это в юанях и рублях”, - сказал он.
По словам Силуанова, несмотря на сдерживание двух экономик странами Запада, внешнеторговый оборот России и Китая продолжает развиваться, и в 2024 году была достигнута рекордная отметка двусторонней торговли в 245 миллиардов долларов США.
Как подчеркнул Силуанов, в этом году также отмечаются высокие темпы товарооборота, и сегодня стоит задача закрепить успех и нарастить сотрудничество между странами.
Россия и Китай будут расширять сотрудничество в области умной таможни
