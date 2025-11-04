https://ria.ru/20251104/rossija-2052748193.html
Россия и Китай почти полностью перешли на расчеты в национальных валютах
Россия и Китай практически полностью перешли на расчеты в национальных валютах, 99,1% расчётов происходит в юанях и рублях, заявил во вторник министр финансов... РИА Новости, 04.11.2025
Россия и Китай почти полностью перешли на расчеты в национальных валютах
