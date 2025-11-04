Рейтинг@Mail.ru
Россия и Китай договорились поддерживать проекты по созданию лунной станции - РИА Новости, 04.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
08:08 04.11.2025 (обновлено: 11:34 04.11.2025)
https://ria.ru/20251104/rossija-2052721402.html
Россия и Китай договорились поддерживать проекты по созданию лунной станции
Россия и Китай договорились поддерживать проекты по созданию лунной станции - РИА Новости, 04.11.2025
Россия и Китай договорились поддерживать проекты по созданию лунной станции
Россия и Китай договорились поддерживать проекты по созданию лунной станции и координации миссий по исследованию Луны, говорится в совместном коммюнике по... РИА Новости, 04.11.2025
2025-11-04T08:08:00+03:00
2025-11-04T11:34:00+03:00
в мире
россия
китай
луна
роскосмос
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/03/2052631354_0:289:2836:1884_1920x0_80_0_0_87480e236b149a162ab7b3b608fadcd2.jpg
https://ria.ru/20251104/diplomatiya-2052720573.html
россия
китай
луна
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/03/2052631354_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_9d1569b8a8127b3da2f621cbacfdc805.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, россия, китай, луна, роскосмос
В мире, Россия, Китай, Луна, Роскосмос
Россия и Китай договорились поддерживать проекты по созданию лунной станции

«Роскосмос» и Пекин договорились о сотрудничестве по созданию лунной станции

© РИА Новости / Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанк Генеральный директор госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Баканов и председатель Комиссии по китайской навигационной спутниковой системе Гуань Цзюнь на церемонии подписания российско-китайских документов по итогам 30-й регулярной встречи глав правительств РФ и КНР в Ханчжоу
 Генеральный директор госкорпорации Роскосмос Дмитрий Баканов и председатель Комиссии по китайской навигационной спутниковой системе Гуань Цзюнь на церемонии подписания российско-китайских документов по итогам 30-й регулярной встречи глав правительств РФ и КНР в Ханчжоу - РИА Новости, 1920, 04.11.2025
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Перейти в медиабанк
Генеральный директор госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Баканов и председатель Комиссии по китайской навигационной спутниковой системе Гуань Цзюнь на церемонии подписания российско-китайских документов по итогам 30-й регулярной встречи глав правительств РФ и КНР в Ханчжоу
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Россия и Китай договорились поддерживать проекты по созданию лунной станции и координации миссий по исследованию Луны, говорится в совместном коммюнике по итогам тридцатой регулярной встречи глав правительств России и Китая.
“Договорились… поддерживать проекты по созданию Международной научной лунной станции и координации планируемых российских и китайских миссий по исследованию Луны, а также выполнение пунктов Меморандума о взаимопонимании между Государственной корпорацией по космической деятельности "Роскосмос" и Китайской национальной космической администрацией о сотрудничестве в области создания лунной электростанции для Международной научной лунной станции”, - говорится в документе.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин и премьер Государственного совета Китая Ли Цян - РИА Новости, 1920, 04.11.2025
Россия и Китай подписали 15 совместных документов
07:57
 
В миреРоссияКитайЛунаРоскосмос
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала