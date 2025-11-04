https://ria.ru/20251104/rossija-2052719429.html
Россия и Китай будут сотрудничать в сфере высоких технологий
РФ и КНР намерены углублять сотрудничество в области научно-технических инноваций и высоких технологий, говорится в совместном коммюнике по итогам встречи глав...
Россия и Китай намерены углублять сотрудничество в сфере высоких технологий
МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. РФ и КНР намерены углублять сотрудничество в области научно-технических инноваций и высоких технологий, говорится в совместном коммюнике по итогам встречи глав правительств России и Китая, которая состоялась 3 ноября в городе Ханчжоу (восточная провинция Китая Чжэцзян).
"Стороны позитивно оценивают результаты российско-китайского сотрудничества в области научно-технических инноваций и высоких технологий. Намерены и далее углублять сотрудничество с тем, чтобы придать мощный импульс качественному экономическому и социальному развитию и модернизации промышленности двух стран", - следует из документа.
Для этого стороны договорились продолжать наращивать потенциал научно-технического взаимодействия, в том числе в сфере фундаментальных исследований.
Кроме того, две страны разработают Дорожную карту сотрудничества России
и Китая
в области науки, технологий и инноваций на 2026-2030 годы.
Также они планируют способствовать совместному использованию установок класса "мегасайенс", последовательно реализовывать совместные ключевые научно-исследовательские проекты, создавать новые точки для кооперации, поддерживать обмены между учеными и научными учреждениями.