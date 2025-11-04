Рейтинг@Mail.ru
Россия и Китай будут сотрудничать в сфере высоких технологий - РИА Новости, 04.11.2025
07:47 04.11.2025
Россия и Китай будут сотрудничать в сфере высоких технологий
в мире
китай
россия
ханчжоу
технологии
в мире, китай, россия, ханчжоу, технологии
В мире, Китай, Россия, Ханчжоу, Технологии
© РИА Новости / Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин и премьер Государственного совета Китая Ли Цян
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин и премьер Государственного совета Китая Ли Цян. Архивное фото
МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. РФ и КНР намерены углублять сотрудничество в области научно-технических инноваций и высоких технологий, говорится в совместном коммюнике по итогам встречи глав правительств России и Китая, которая состоялась 3 ноября в городе Ханчжоу (восточная провинция Китая Чжэцзян).
"Стороны позитивно оценивают результаты российско-китайского сотрудничества в области научно-технических инноваций и высоких технологий. Намерены и далее углублять сотрудничество с тем, чтобы придать мощный импульс качественному экономическому и социальному развитию и модернизации промышленности двух стран", - следует из документа.
Для этого стороны договорились продолжать наращивать потенциал научно-технического взаимодействия, в том числе в сфере фундаментальных исследований.
Кроме того, две страны разработают Дорожную карту сотрудничества России и Китая в области науки, технологий и инноваций на 2026-2030 годы.
Также они планируют способствовать совместному использованию установок класса "мегасайенс", последовательно реализовывать совместные ключевые научно-исследовательские проекты, создавать новые точки для кооперации, поддерживать обмены между учеными и научными учреждениями.
