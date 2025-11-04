Россия и Китай будут сотрудничать в сфере высоких технологий

МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. РФ и КНР намерены углублять сотрудничество в области научно-технических инноваций и высоких технологий, говорится в совместном коммюнике по итогам встречи глав правительств России и Китая, которая состоялась 3 ноября в городе Ханчжоу (восточная провинция Китая Чжэцзян).

"Стороны позитивно оценивают результаты российско-китайского сотрудничества в области научно-технических инноваций и высоких технологий. Намерены и далее углублять сотрудничество с тем, чтобы придать мощный импульс качественному экономическому и социальному развитию и модернизации промышленности двух стран", - следует из документа.

Для этого стороны договорились продолжать наращивать потенциал научно-технического взаимодействия, в том числе в сфере фундаментальных исследований.

Кроме того, две страны разработают Дорожную карту сотрудничества России Китая в области науки, технологий и инноваций на 2026-2030 годы.