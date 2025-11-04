Рейтинг@Mail.ru
Россия и Китай учредят экспертный совет по ИИ - РИА Новости, 04.11.2025
07:42 04.11.2025
Россия и Китай учредят экспертный совет по ИИ
Россия и Китай учредят экспертный совет по ИИ
Россия и Китай договорились учредить Экспертный совет по сотрудничеству в области искусственного интеллекта, говорится в совместном коммюнике по итогам... РИА Новости, 04.11.2025
Россия и Китай учредят экспертный совет по ИИ

Россия и Китай учредят экспертный совет по сотрудничеству в области ИИ

МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Россия и Китай договорились учредить Экспертный совет по сотрудничеству в области искусственного интеллекта, говорится в совместном коммюнике по итогам тридцатой регулярной встречи глав правительств России и Китая.
"Они договорились… учредить Экспертный совет по сотрудничеству в области искусственного интеллекта в качестве аналитического консультативного механизма, обеспечивающего подготовку конкретных предложений, технических рекомендаций и практических решений по реализации сотрудничества в части этического управления ИИ, стандартизации и промышленного применения ИИ", - говорится в документе.
