Россия и Китай учредят экспертный совет по ИИ

МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Россия и Китай договорились учредить Экспертный совет по сотрудничеству в области искусственного интеллекта, говорится в совместном коммюнике по итогам тридцатой регулярной встречи глав правительств России и Китая.

"Они договорились… учредить Экспертный совет по сотрудничеству в области искусственного интеллекта в качестве аналитического консультативного механизма, обеспечивающего подготовку конкретных предложений, технических рекомендаций и практических решений по реализации сотрудничества в части этического управления ИИ, стандартизации и промышленного применения ИИ", - говорится в документе.