Россия и Китай учредят экспертный совет по ИИ
Россия и Китай учредят экспертный совет по ИИ - РИА Новости, 04.11.2025
Россия и Китай учредят экспертный совет по ИИ
04.11.2025
россия
китай
в мире
россия
китай
Россия и Китай учредят экспертный совет по ИИ
Россия и Китай учредят экспертный совет по сотрудничеству в области ИИ
МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Россия и Китай договорились учредить Экспертный совет по сотрудничеству в области искусственного интеллекта, говорится в совместном коммюнике по итогам тридцатой регулярной встречи глав правительств России и Китая.
"Они договорились… учредить Экспертный совет по сотрудничеству в области искусственного интеллекта в качестве аналитического консультативного механизма, обеспечивающего подготовку конкретных предложений, технических рекомендаций и практических решений по реализации сотрудничества в части этического управления ИИ, стандартизации и промышленного применения ИИ", - говорится в документе.