Рейтинг@Mail.ru
Россия и Китай договорились развивать взаимную торговлю - РИА Новости, 04.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
07:40 04.11.2025
https://ria.ru/20251104/rossija-2052718605.html
Россия и Китай договорились развивать взаимную торговлю
Россия и Китай договорились развивать взаимную торговлю - РИА Новости, 04.11.2025
Россия и Китай договорились развивать взаимную торговлю
Россия и Китай договорились улучшать структуру взаимной торговли, говорится в совместном коммюнике по итогам 30-й регулярной встречи глав правительств России и... РИА Новости, 04.11.2025
2025-11-04T07:40:00+03:00
2025-11-04T07:40:00+03:00
экономика
россия
китай
михаил мишустин
ли цян
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/03/2052629534_0:184:2989:1865_1920x0_80_0_0_09e4e7b60cbbf098a87dcfc3d7edcd18.jpg
https://ria.ru/20251104/kitay-2052717783.html
россия
китай
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Дарья Буймова
Дарья Буймова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/0b/03/2052629534_129:0:2860:2048_1920x0_80_0_0_f039301114726977699828c11669a248.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, россия, китай, михаил мишустин, ли цян
Экономика, Россия, Китай, Михаил Мишустин, Ли Цян
Россия и Китай договорились развивать взаимную торговлю

Россия и Китай договорились улучшать структуру взаимной торговли

© РИА Новости / Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин и премьер Государственного совета Китая Ли Цян
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин и премьер Государственного совета Китая Ли Цян - РИА Новости, 1920, 04.11.2025
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Перейти в медиабанк
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин и премьер Государственного совета Китая Ли Цян. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Россия и Китай договорились улучшать структуру взаимной торговли, говорится в совместном коммюнике по итогам 30-й регулярной встречи глав правительств России и Китая.
Глава правительства РФ Михаил Мишустин в понедельник прибыл в Китай с двухдневным визитом. В понедельник премьер-министр РФ вместе с премьером Госсовета КНР Ли Цяном принял участие в 30-й регулярной встрече глав правительств России и Китая, были подписаны совместное коммюнике и ряд других документов.
"Стороны будут предпринимать энергичные совместные усилия в интересах дальнейшего стабильного продвижения практической кооперации между двумя странами. Для этого они договорились улучшать структуру торговли, используя потенциал таких точек роста двустороннего товарооборота, как электронная коммерция, сельскохозяйственная продукция и продукция первичной переработки", - говорится в коммюнике.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин и премьер Госсовета КНР Ли Цян - РИА Новости, 1920, 04.11.2025
Россия и Китай позитивно оценили прогресс в области расчетов в нацвалютах
07:30
 
ЭкономикаРоссияКитайМихаил МишустинЛи Цян
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала