Россия и Китай договорились развивать взаимную торговлю

МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Россия и Китай договорились улучшать структуру взаимной торговли, говорится в совместном коммюнике по итогам 30-й регулярной встречи глав правительств России и Китая.

"Стороны будут предпринимать энергичные совместные усилия в интересах дальнейшего стабильного продвижения практической кооперации между двумя странами. Для этого они договорились улучшать структуру торговли, используя потенциал таких точек роста двустороннего товарооборота, как электронная коммерция, сельскохозяйственная продукция и продукция первичной переработки", - говорится в коммюнике.