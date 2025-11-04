МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Россия и Китай договорились активизировать сотрудничество по защите граждан в третьих странах, в том числе по их эвакуации при ЧС и вооруженных конфликтах, говорится в совместном коммюнике по итогам 30-й регулярной встречи глав правительств РФ и КНР.

"Оказывать взаимную поддержку и содействие в осуществлении экстренных мер защиты в отношении находящихся за рубежом граждан и их эвакуации при возникновении в третьих странах и регионах ситуации, угрожающей их жизни и здоровью, в том числе политической нестабильности, вооруженных конфликтов и природных бедствий", - говорится в коммюнике.