Россия и Китай договорились активизировать сотрудничество по защите граждан в третьих странах, в том числе по их эвакуации при ЧС и вооруженных конфликтах,... РИА Новости, 04.11.2025
Россия и Китай договорились активизировать сотрудничество по защите граждан
МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Россия и Китай договорились активизировать сотрудничество по защите граждан в третьих странах, в том числе по их эвакуации при ЧС и вооруженных конфликтах, говорится в совместном коммюнике по итогам 30-й регулярной встречи глав правительств РФ и КНР.
Глава правительства РФ Михаил Мишустин
в понедельник прибыл в Китай
с двухдневным визитом. В понедельник премьер-министр РФ вместе с премьером Госсовета КНР Ли Цяном
принял участие в 30-й регулярной встрече глав правительств России и Китая, были подписаны совместное коммюнике и ряд других документов.
"Оказывать взаимную поддержку и содействие в осуществлении экстренных мер защиты в отношении находящихся за рубежом граждан и их эвакуации при возникновении в третьих странах и регионах ситуации, угрожающей их жизни и здоровью, в том числе политической нестабильности, вооруженных конфликтов и природных бедствий", - говорится в коммюнике.