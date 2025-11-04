Председатель правительства РФ Михаил Мишустин и председатель КНР Си Цзиньпин на встрече в Доме народных собраний в Пекине. 4 ноября 2025

Мишустин обсудил с Си Цзиньпином инвестиции и совместные проекты

ПЕКИН, 4 ноя — РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин и председатель КНР Си Цзиньпин провели встречу в Пекине и обсудили взаимные инвестиции и совместные проекты.

"Важно продолжить создание благоприятных условий для привлечения взаимных инвестиций. Поддерживать наши совместные проекты", — сказал Мишустин

Он также проинформировал китайского лидера о слаженной работе по линии правительств по выполнению решений, принятых на высшем уровне.

« "Как раз в Ханчжоу вчера провели Тридцатую регулярную встречу глав правительств России Китая . Обсудили все актуальные вопросы двусторонней повестки, наметили новые задачи по укреплению торгово-экономического и научно-технологического сотрудничества наших стран", — отметил Мишустин.

Премьер также уделил внимание гуманитарному взаимодействию.

"Мы дорожим нашими прочными культурно-гуманитарными связями. Они опираются на добрые традиции дружбы и взаимной симпатии народов России и Китая", — подчеркнул российский премьер.

Он добавил, что проведение перекрестных Годов культуры прошло успешно, и выразил уверенность, что предстоящие похожие мероприятия в вопросах образования будут насыщенными и интересными.