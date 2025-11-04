Рейтинг@Mail.ru
Мишустин обсудил с Си Цзиньпином инвестиции и совместные проекты
06:11 04.11.2025 (обновлено: 11:04 04.11.2025)
Мишустин обсудил с Си Цзиньпином инвестиции и совместные проекты
Мишустин обсудил с Си Цзиньпином инвестиции и совместные проекты
Премьер-министр России Михаил Мишустин и председатель КНР Си Цзиньпин провели встречу в Пекине и обсудили взаимные инвестиции и совместные проекты. РИА Новости, 04.11.2025
экономика
россия
китай
ханчжоу
михаил мишустин
си цзиньпин
ли цян
в мире
экономика, россия, китай, ханчжоу, михаил мишустин, си цзиньпин, ли цян, в мире
Экономика, Россия, Китай, Ханчжоу, Михаил Мишустин, Си Цзиньпин, Ли Цян, В мире
Мишустин обсудил с Си Цзиньпином инвестиции и совместные проекты

Мишустин: Россия и Китай должны создать благоприятные условия для инвестиций

© РИА Новости / Дмитрий Астахов | Перейти в медиабанкПредседатель правительства РФ Михаил Мишустин и председатель КНР Си Цзиньпин на встрече в Доме народных собраний в Пекине. 4 ноября 2025
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин и председатель КНР Си Цзиньпин на встрече в Доме народных собраний в Пекине. 4 ноября 2025
© РИА Новости / Дмитрий Астахов
Перейти в медиабанк
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин и председатель КНР Си Цзиньпин на встрече в Доме народных собраний в Пекине. 4 ноября 2025
ПЕКИН, 4 ноя — РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин и председатель КНР Си Цзиньпин провели встречу в Пекине и обсудили взаимные инвестиции и совместные проекты.
"Важно продолжить создание благоприятных условий для привлечения взаимных инвестиций. Поддерживать наши совместные проекты", — сказал Мишустин.
Генеральный директор госкорпорации Роскосмос Дмитрий Баканов и председатель Комиссии по китайской навигационной спутниковой системе Гуань Цзюнь на церемонии подписания российско-китайских документов по итогам 30-й регулярной встречи глав правительств РФ и КНР в Ханчжоу. 3 ноября 2025 - РИА Новости, 1920, 03.11.2025
Россия и Китай подписали дорожную карту по навигационной системе
Вчера, 19:18
Он также проинформировал китайского лидера о слаженной работе по линии правительств по выполнению решений, принятых на высшем уровне.
«
"Как раз в Ханчжоу вчера провели Тридцатую регулярную встречу глав правительств России и Китая. Обсудили все актуальные вопросы двусторонней повестки, наметили новые задачи по укреплению торгово-экономического и научно-технологического сотрудничества наших стран", — отметил Мишустин.
Премьер также уделил внимание гуманитарному взаимодействию.
Курская атомная электростанция - РИА Новости, 1920, 03.11.2025
Россия и Китай будут развивать строительство АЭС российского дизайна
Вчера, 14:07
"Мы дорожим нашими прочными культурно-гуманитарными связями. Они опираются на добрые традиции дружбы и взаимной симпатии народов России и Китая", — подчеркнул российский премьер.
Он добавил, что проведение перекрестных Годов культуры прошло успешно, и выразил уверенность, что предстоящие похожие мероприятия в вопросах образования будут насыщенными и интересными.
Мишустин находится в КНР с двухдневным визитом. Накануне он встретился с председателем Госсовета Китая Ли Цяном в Ханчжоу. По итогам переговоров стороны подписали несколько документов.
Ли Цян: Китай готов укреплять взаимодействие с Россией - РИА Новости, 1920, 03.11.2025
Китай готов укреплять взаимодействие с Россией, заявил Ли Цян
Вчера, 11:05
 
