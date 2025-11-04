https://ria.ru/20251104/rossija-2052711907.html
Мишустин обсудил с Си Цзиньпином инвестиции и совместные проекты
Мишустин обсудил с Си Цзиньпином инвестиции и совместные проекты
Премьер-министр России Михаил Мишустин и председатель КНР Си Цзиньпин провели встречу в Пекине и обсудили взаимные инвестиции и совместные проекты. РИА Новости, 04.11.2025
Мишустин: Россия и Китай должны создать благоприятные условия для инвестиций
ПЕКИН, 4 ноя — РИА Новости. Премьер-министр России Михаил Мишустин и председатель КНР Си Цзиньпин провели встречу в Пекине и обсудили взаимные инвестиции и совместные проекты.
"Важно продолжить создание благоприятных условий для привлечения взаимных инвестиций. Поддерживать наши совместные проекты", — сказал Мишустин
Он также проинформировал китайского лидера о слаженной работе по линии правительств по выполнению решений, принятых на высшем уровне.
"Как раз в Ханчжоу
вчера провели Тридцатую регулярную встречу глав правительств России
и Китая
. Обсудили все актуальные вопросы двусторонней повестки, наметили новые задачи по укреплению торгово-экономического и научно-технологического сотрудничества наших стран", — отметил Мишустин.
Премьер также уделил внимание гуманитарному взаимодействию.
"Мы дорожим нашими прочными культурно-гуманитарными связями. Они опираются на добрые традиции дружбы и взаимной симпатии народов России и Китая", — подчеркнул российский премьер.
Он добавил, что проведение перекрестных Годов культуры прошло успешно, и выразил уверенность, что предстоящие похожие мероприятия в вопросах образования будут насыщенными и интересными.
Мишустин находится в КНР с двухдневным визитом. Накануне он встретился с председателем Госсовета Китая Ли Цяном
в Ханчжоу. По итогам переговоров стороны подписали несколько документов.