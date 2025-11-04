Рейтинг@Mail.ru
"Рособоронэкспорт" нарастил экспорт оружия в пять раз - РИА Новости, 04.11.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
10:08 04.11.2025
https://ria.ru/20251104/rosoboroneksport-2052734551.html
"Рособоронэкспорт" нарастил экспорт оружия в пять раз
"Рособоронэкспорт" нарастил экспорт оружия в пять раз - РИА Новости, 04.11.2025
"Рособоронэкспорт" нарастил экспорт оружия в пять раз
"Рособоронэкспорт" за 25 лет своего существования нарастил экспортные поставки российского вооружения в пять раз, сообщил заместитель гендиректора "Ростеха"... РИА Новости, 04.11.2025
2025-11-04T10:08:00+03:00
2025-11-04T10:08:00+03:00
экономика
франция
южная корея
рособоронэкспорт
ростех
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/15/1598457202_0:283:3062:2005_1920x0_80_0_0_baa162b745fc8a05064513f4cdb3482c.jpg
https://ria.ru/20250317/oruzhie-2005411600.html
франция
южная корея
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/02/15/1598457202_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_fb93fdd44f6c76d7718d2059eba93b11.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, франция, южная корея, рособоронэкспорт, ростех
Экономика, Франция, Южная Корея, Рособоронэкспорт, Ростех
"Рособоронэкспорт" нарастил экспорт оружия в пять раз

"Рособоронэкспорт" нарастил экспорт российского оружия в пять раз за 25 лет

© РИА Новости / Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкМакеты истребителя Су-35 и десантного вертолёта Ми-38Т на стенде "Рособоронэкспорта"
Макеты истребителя Су-35 и десантного вертолёта Ми-38Т на стенде Рособоронэкспорта - РИА Новости, 1920, 04.11.2025
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
Перейти в медиабанк
Макеты истребителя Су-35 и десантного вертолёта Ми-38Т на стенде "Рособоронэкспорта". Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. "Рособоронэкспорт" за 25 лет своего существования нарастил экспортные поставки российского вооружения в пять раз, сообщил заместитель гендиректора "Ростеха" Олег Евтушенко.
Компания "Рособоронэкспорт" была основана 4 ноября 2000 года.
"Это компания с уникальными компетенциями, сегодня ее знают во всем мире. За 25 лет ее работы объем экспортных поставок российского оружия вырос в 5 раз, и темп работы остается высоким", – приведены слова Евтушенко в Telegram-канале госкорпорации.
Он отметил, что несмотря на непростую ситуацию в мире и давление со стороны основных иностранных конкурентов, стратегическая цель не меняется - необходимо остаться на втором место в мировом рейтинге стран-экспортеров вооружений в перспективе до 2030 года и далее, вплоть до 2036 года.
"Цель сложнейшая, с учетом того, что набирают обороты Франция, Южная Корея и другие государства, но она реальная, достижимая. И, конечно, ключевую роль здесь играет входящий в состав "Ростеха" спецэкспортер – "Рособоронэкспорт", - добавил Евтушенко.
Снайперская винтовка Корд-338LM в калибре .338 Lapua Magnum на стенде завода имени Дегтярева (ЗиД) на выставке - РИА Новости, 1920, 17.03.2025
Россия заняла второе место в мире среди ведущих экспортеров оружия
17 марта, 07:08
 
ЭкономикаФранцияЮжная КореяРособоронэкспортРостех
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала