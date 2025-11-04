https://ria.ru/20251104/rosoboroneksport-2052734551.html
"Рособоронэкспорт" нарастил экспорт оружия в пять раз
"Рособоронэкспорт" нарастил экспорт оружия в пять раз
"Рособоронэкспорт" нарастил экспорт оружия в пять раз
"Рособоронэкспорт" за 25 лет своего существования нарастил экспортные поставки российского вооружения в пять раз, сообщил заместитель гендиректора "Ростеха"...
МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. "Рособоронэкспорт" за 25 лет своего существования нарастил экспортные поставки российского вооружения в пять раз, сообщил заместитель гендиректора "Ростеха" Олег Евтушенко.
Компания "Рособоронэкспорт
" была основана 4 ноября 2000 года.
"Это компания с уникальными компетенциями, сегодня ее знают во всем мире. За 25 лет ее работы объем экспортных поставок российского оружия вырос в 5 раз, и темп работы остается высоким", – приведены слова Евтушенко в Telegram-канале госкорпорации.
Он отметил, что несмотря на непростую ситуацию в мире и давление со стороны основных иностранных конкурентов, стратегическая цель не меняется - необходимо остаться на втором место в мировом рейтинге стран-экспортеров вооружений в перспективе до 2030 года и далее, вплоть до 2036 года.
"Цель сложнейшая, с учетом того, что набирают обороты Франция
, Южная Корея
и другие государства, но она реальная, достижимая. И, конечно, ключевую роль здесь играет входящий в состав "Ростеха
" спецэкспортер – "Рособоронэкспорт", - добавил Евтушенко.