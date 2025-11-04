Рейтинг@Mail.ru
Роналду рассказал о своей самой дорогой покупке
19:43 04.11.2025
Роналду рассказал о своей самой дорогой покупке
криштиану роналду, спорт, вокруг спорта
Футбол, Криштиану Роналду, Спорт, Вокруг спорта
МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Футболист сборной Португалии и саудовского "Аль‑Насра" Криштиану Роналду рассказал, что его самой дорогой покупкой стал самолет, который он приобрел 13 лет назад.
В октябре агентство Bloomberg сообщило, что Роналду стал первым футболистом, состояние которого превысило миллиард долларов.
«
"Самая дорогая покупка - самолет. Он у меня уже 13 лет, год назад я его поменял. Так что да, это немного дорого. У меня модель Global Express", - рассказал Роналду в интервью британскому журналисту Пирсу Моргану в YouTube.
Роналду является пятикратным обладателем "Золотого мяча", пятикратным победителем Лиги чемпионов, чемпионом Европы и лучшим бомбардиром в истории мирового футбола в официальных матчах. До "Аль-Насра" Роналду выступал за португальский "Спортинг", английский "Манчестер Юнайтед", испанский "Реал" и итальянский "Ювентус".
Криштиану Роналду - РИА Новости, 1920, 04.11.2025
Роналду заявил, что скоро завершит карьеру
4 ноября, 18:27
 
