Роналду заявил, что скоро завершит карьеру

МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Нападающий сборной Португалии и саудовского "Аль-Насра" Криштиану Роналду заявил в интервью британскому журналисту Пирсу Моргану в YouTube, что скоро завершит футбольную карьеру.
«
"Скоро (завершу карьеру), но я думаю, что буду готов. Конечно, будет тяжело. Я, наверное, заплачу, но это нормально. Я человек, который легко плачет. Я не подавляю свои чувства. Я честен. Я открытый человек. Будет тяжело, но я готовлю свое будущее с 25 лет. Так что я думаю, что смогу выдержать это давление", - сказал 40-летний Роналду.
На вопрос о сравнении с аргентинским нападающим "Интер Майами" Лионелем Месси спортсмен ответил: "Месси лучше меня? Я не согласен с этой точкой зрения. Я не хочу быть скромным".
Предыдущее большое интервью Роналду дал Моргану в 2022 году. Тогда португалец раскритиковал "Манчестер Юнайтед" и тренера Эрика тен Хага. Вскоре после этого футболист расторг контракт с английским клубом.
Роналду является пятикратным обладателем "Золотого мяча", пятикратным победителем Лиги чемпионов, чемпионом Европы и лучшим бомбардиром в истории мирового футбола в официальных матчах. До "Аль-Насра" Роналду выступал за португальский "Спортинг", английский "Манчестер Юнайтед", испанский "Реал" и итальянский "Ювентус".