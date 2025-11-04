Рейтинг@Mail.ru
Роналду заявил, что скоро завершит карьеру
Футбол
 
18:27 04.11.2025 (обновлено: 19:16 04.11.2025)
Роналду заявил, что скоро завершит карьеру
Роналду заявил, что скоро завершит карьеру - РИА Новости Спорт, 04.11.2025
Роналду заявил, что скоро завершит карьеру
Нападающий сборной Португалии и саудовского "Аль-Насра" Криштиану Роналду заявил в интервью британскому журналисту Пирсу Моргану в YouTube, что скоро завершит... РИА Новости Спорт, 04.11.2025
спорт, криштиану роналду, аль-наср
Футбол, Спорт, Криштиану Роналду, Аль-Наср
Роналду заявил, что скоро завершит карьеру

Нападающий "Аль-Насра" Роналду заявил, что скоро завершит футбольную карьеру

МОСКВА, 4 ноя - РИА Новости. Нападающий сборной Португалии и саудовского "Аль-Насра" Криштиану Роналду заявил в интервью британскому журналисту Пирсу Моргану в YouTube, что скоро завершит футбольную карьеру.
"Скоро (завершу карьеру), но я думаю, что буду готов. Конечно, будет тяжело. Я, наверное, заплачу, но это нормально. Я человек, который легко плачет. Я не подавляю свои чувства. Я честен. Я открытый человек. Будет тяжело, но я готовлю свое будущее с 25 лет. Так что я думаю, что смогу выдержать это давление", - сказал 40-летний Роналду.
На вопрос о сравнении с аргентинским нападающим "Интер Майами" Лионелем Месси спортсмен ответил: "Месси лучше меня? Я не согласен с этой точкой зрения. Я не хочу быть скромным".
Предыдущее большое интервью Роналду дал Моргану в 2022 году. Тогда португалец раскритиковал "Манчестер Юнайтед" и тренера Эрика тен Хага. Вскоре после этого футболист расторг контракт с английским клубом.
Роналду является пятикратным обладателем "Золотого мяча", пятикратным победителем Лиги чемпионов, чемпионом Европы и лучшим бомбардиром в истории мирового футбола в официальных матчах. До "Аль-Насра" Роналду выступал за португальский "Спортинг", английский "Манчестер Юнайтед", испанский "Реал" и итальянский "Ювентус".
Криштиану Роналду - РИА Новости, 1920, 01.11.2025
Дубль Роналду принес "Аль-Насру" победу в матче с "Аль-Фейхой"
1 ноября, 22:58
 
ФутболСпортКриштиану РоналдуАль-Наср
 
